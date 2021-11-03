Распугали всех конкурентов: почему на аукцион по продаже "Большевика" пришли только три компании

Сергей Фурса рассказал о непрозрачной приватизации "Большевика" и договоренности между участниками аукциона

Почему на аукцион по продаже "Большевика" пришли только три компании / Фото: Коллаж: Сегодня

Группа, победившая в аукционе на продажу завода "Большевик", сделала все для того, чтобы распугать других участников.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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"Эти люди создали очень много проблем вокруг этого завода, они атаковали сам факт приватизации, тетушки приходили под Фонд Госимущества они делали судебные иски, и сделали все, чтобы устрашить любых, настоящих, других конкурентов"

По словам Фурсы, сам аукцион выглядел позорно, потому что пришли только три компании и это выглядело так, будто они заранее договорились.

Также эксперт подчеркнул, что был использован метод 90-х – распугать всех, а затем самим купить по начальной цене.

"Вина государства вообще, что на этот конкурс никто не пришел, потому что инвесторы не ощутили безопасность в покупке этого завода. Другие потенциальные покупатели понимали, что, покупая этот завод, они покупают билет на войну", – сказал Фурса.

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