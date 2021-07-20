Вместо спелого и сладкого – зеленый и гнилой. Как выбрать арбуз правильно (видео)

Корреспондентка "Сегодня" вместе с экспертом выяснила, что нужно учитывать при покупке арбуза

Как правильно выбрать арбуз, коллаж: "Сегодня"

В Украине ранние сорта арбузов уже на полках, но втрое дороже, чем в прошлом году – и еще могут уложить на больничную койку.

Как вместо спелого и сладкого арбуза не купить гнилой и ядовитый, узнали "Сегодня".

Пока в Херсоне бахчевые только растут, в столице их уже продают. И как уверяют продавцы, – херсонские. Убеждают – вкусные и без нитратов, но покупать арбузы пока никто не спешит. Да и цены кусаются – в этом году почти втрое выше, чем были год назад.

На рынках и в супермаркетах арбузы проверяют в лабораториях, у каждого продавца должен быть сертификат на товар. Совсем другая ситуация на стихийных ярмарках.

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Корреспондентка "Сегодня" Людмила Гаврилюк выбрала арбуз – продавец заверила, что спелый и сладкий, однако продали гнилой и зеленый. Эксперты советуют: перед покупкой просить документы на товар, арбуз должен быть целый, без вмятин и порезов.

"Некоторые недобросовестные продавцы используют нитраты для быстрого созревания арбуза. Они могут вызвать пищевое отравление, которое будет характеризоваться рвотой, диареей, расстройством общего состояния", – говорит семейный врач.

А если выбранный арбуз оказался зеленым, его всегда можно обменять.

Также недавно корреспондентка "Сегодня" Алла Чиж сделала контрольную закупку черники и проверила ее в лаборатории. Для проверки выбрали ягоду с обычных рынков, с сертификатом и без, и со стихийного, без каких-либо документов.