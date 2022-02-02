Власть "закручивает гайки": какой бизнес в Украине пострадает больше всего

Бизнес выходит на акции протеста / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В последние недели украинскую экономику ощутимо штормило – на фоне бегства иностранных инвесторов из страны, роста цен и курсовых колебаний, мы наблюдали протесты малого бизнеса против ужесточения фискальной политики государства.

Митинги представителей малого бизнеса на прошлой неделе закончились жестким разгоном полиции, несмотря на это предприниматели во вторник снова собрались под зданием парламента. Кроме них, на ужесточение давления со стороны налоговиков все чаще жалуются уже и представители крупного бизнеса.

Реклама

Как следствие, оценки инвестиционного климата в Украине ухудшаются и это никак не способствует привлечению инвестиций, а на фоне грядущего оттока капиталов с развивающихся рынков, это может сильно ударить по экономике Украины и благосостоянию каждого украинца.

Минус пять миллиардов долларов

Январское военное обострение со стороны РФ дорого обошлось украинской экономике. Как заявил президент Владимир Зеленский на встрече с иностранными журналистами, украинская экономика из-за паники и оттока западных капиталов потеряла несколько миллиардов долларов.

"У нас было около 6,5 млрд долларов инвестиций в 2021 году, – заявил Владимир Зеленский. – Но после начала нагнетания негативного фона около 12,5 млрд вывели из Украины. Для стабилизации нашей экономики мы потратим примерно 4−5 млрд. долларов".

Реклама

Получается, что только на негативных новостях Украина получила отток капитала в два раза выше, чем привлекла в прошлом году по официально статистике. Именно этот процесс и был основной причиной роста курса доллара в конце января. Хотя свою лепту в бегство капиталов вносят и ухудшающиеся условия ведения бизнеса в стране.

Так, согласно последнему исследованию Европейской бизнес ассоциации (ЕБУ), уровень оценки привлекательности инвестклимата во втором полугодии 2021 года снизился с 2,84 до 2,73 баллов. Этот показатель считается нейтральным если оценка составляет минимум 3.

"Среди опрошенных 58% представителей бизнеса оценивают инвестклимат, как неблагоприятный, – сообщили в ЕБУ. – При этом за последние полгода количество тех, кто считает его благоприятным сократилось с 13% до 7%".

Реклама

По мнению опрошенных ТОП-менеджеров, кроме очевидного устранения геополитических угроз, на которые сложно повлиять, ухудшение инвестиционного климата отмечается из-за ухудшения функций государства – промедления с внедрением судебной реформы, слабой борьбы с коррупцией, контрабандой, теневой экономикой и теневой занятостью, отсутствием прозрачных условий для работы бизнеса и реальных шагов по упрощения налогообложения, а также уменьшения бюрократии.

Угрозы для экономики

Чем же конкретно недовольны предприниматели? Если посмотреть на акции протеста малого бизнеса, то большинство из них выступает не столько против установки кассовых аппаратов, сколько против увеличения полномочий налоговиков.

"Проблема заключается не в самом кассовом аппарате, а в том, что он становится дополнительной нагрузкой на предпринимателей,- говорит исполнительный директор Украинской ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук. – Кроме того, у государства появляется возможность прийти их проверить".

При этом представители бизнеса жалуются на выборочный подход чиновников при работе с разными компаниями.

"В Украине еще в 2017 году была фискализирована торговля сложной бытовой техникой, – продолжает Бедричук. – И вместе с тем на Крещатике есть магазины компаний, являющихся лидерами продаж, которые работают по "серым" схемам. Эти схемы прекрасно известны налоговикам, но их никто не закрывает".

Проблемы возникают не только у малышей – легальный крупный бизнес тоже жалуется на увеличение давления со стороны налоговиков и других контролирующих органов. Так, например, количество внеплановых проверок предпринимателей за последние четыре года увеличилось втрое – с 44 тысяч в 2018 году до 132 тысяч в 2021 году.

За это время налоговая выставляла крупные штрафы таким известным компаниям как "Сильпо", "АТБ", "Новая Почта", "Синево", "Интерпайп" и "Арселор Митал". Причем почти все эти претензии со временем успешно оспариваются в судах, как беспочвенные, что совсем не добавляет привлекательности инвестклимату Украины, а, в глазах инвесторов, говорит лишь о предвзятости чиновников.

У крупного бизнеса больше возможности защитить себя в рамках противостояния с растущими аппетитами государства, но если в этой борьбе победят представители власти, то вопрос, кто возьмет верх в следующем раунде, когда примутся за малый и средний бизнес, можно считать риторическим. Поэтому эксперты говорят, что предприниматели должны отстаивать свои общие интересы сообща.

"Сейчас в нашей налоговой системе доминируют так называемые налоговые милиционеры, которые считают весь бизнес без исключения уклонистами и требуют для предпринимателей жестких мер и наказаний", – поясняет экономический эксперт Даниил Монин.

С другой стороны есть лоббисты, которые под свои узкие интересы пытаются провести налоговые льготы исключительно под себя. При таком подходе никого не интересует экономический рост страны и улучшение бизнес-климата для всех предпринимателей, говорит эксперт.

Даниил Монин считает, что единственным критерием эффективности работы налоговика является показатель, сколько он начислил штрафов и собрал налогов. У чиновников работает логика – чем больше собираешь здесь и сейчас, тем лучше. К сожалению, никто во власти не думает о будущем экономическом росте, который попросту невозможен при таком подходе.

Главной угрозой для украинской экономики в ближайшее время называют повышение ставок ФРС США, что приведет к оттоку капиталов с развивающихся рынков. А в совокупности с ухудшающимся инвестклиматом страны, это может негативно отразиться на всех аспектах экономики – от курса доллара до снижения темпов роста экономики и как следствие, реальных доходов населения. То есть, это может стать проблемой каждого украинца.

Также мы ранее объясняли, почему 2022 год для Украины может оказаться сложнее прошлого и как ситуация на мировых рынках может обернуться против отечественной экономики. Все о налогах и о том, куда уходят наши деньги – читайте в нашей спецтеме.