Власть заглянет украинцам в кошелек: требования к предоставлению субсидий ужесточат

Кабмин хочет знать, кто имеет счета в банках и получает дивиденды, покупает валюту и ездит за границу

Украинское правительство приняло проект постановления, которое должно ужесточить адресность предоставления жилищных субсидий гражданам. Поэтому начислять их будут именно тем, кому действительно не хватает денег на оплату коммуналки.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Кабинет министров хочет:

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пересмотреть подходы к учету имущественного состояния (при назначении жилищных субсидий будут учитывать доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг);

отменить деятельность и полномочия комиссий местных органов власти по назначению жилищных субсидий при наличии условий, когда такая субсидия не назначается;

усилить требования к назначению жилищной субсидии, если претендент делает одноразовые дорогостоящие покупки, имеет банковские депозиты, покупает валюту или банковские металлы, ездит за границу и т. д.

В правительстве считают, что реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в госбюджете Министерству социальной политики на предоставление жилищных субсидий.

Напомним, средний размер субсидий в Украине в марте вырос на 13,6% в сравнении с февралем, до 1686 гривен. Помощь на оплату коммуналки от государства получили 2,95 млн украинских семей. На это из госбюджета потратили 4,8 млрд гривен.

Как ранее объясняла министр социальной политики Марина Лазебная, украинцев с низкими доходами призывают и в дальнейшем обращаться за помощью, ведь денег на субсидии у государства хватает.

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