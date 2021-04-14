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Власть заглянет украинцам в кошелек: требования к предоставлению субсидий ужесточат

14 апреля, 19:09

Игорь Тимофеев

Кабмин хочет знать, кто имеет счета в банках и получает дивиденды, покупает валюту и ездит за границу

Украинское правительство приняло проект постановления, которое должно ужесточить адресность предоставления жилищных субсидий гражданам. Поэтому начислять их будут именно тем, кому действительно не хватает денег на оплату коммуналки.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Кабинет министров хочет:

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В правительстве считают, что реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в госбюджете Министерству социальной политики на предоставление жилищных субсидий.

Напомним, средний размер субсидий в Украине в марте вырос на 13,6% в сравнении с февралем, до 1686 гривен. Помощь на оплату коммуналки от государства получили 2,95 млн украинских семей. На это из госбюджета потратили 4,8 млрд гривен.

Как ранее объясняла министр социальной политики Марина Лазебная, украинцев с низкими доходами призывают и в дальнейшем обращаться за помощью, ведь денег на субсидии у государства хватает.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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