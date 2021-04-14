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Цифра дня. В Украине увеличились субсидии на оплату коммуналки

14 апреля, 14:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Суммы государственной помощи на оплату ЖКХ-счетов отличаются в разных регионах. Самые щедрые выплаты в марте получали жители Ровенской области

Средний размер субсидий в Украине в марте вырос на 13,6% по сравнению с февралем, до 1686 гривен. Помощь на оплату коммуналки от государства получили 2,95 млн украинских семей. На это из госбюджета потратили 4,8 млрд гривен.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики.

Наибольший средний размер субсидии – в Ровенской области (2012 гривен). Наименьший – в Одесской области (1193 гривни).

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4,52 млрд гривен субсидий были выплачены в наличной форме, а 274 млн грн – в безналичной.

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Всего марте за субсидиями обратились 134,9 тыс. семей, а назначена субсидия была 72,9 тыс. домохозяйств.

Как рассчитывают размер субсидии?

Часть счета за коммунальные услуги субсидиант оплачивает сам. Это т.н. обязательный платеж, он определяется отдельно для каждой семьи (по формуле). Принцип простой – чем ниже доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательной платы. Обязательная часть платежа зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одно лицо.

Сама субсидия назначается в размере разницы между стоимостью услуг ЖКХ (в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов) и размером обязательной части платежа.

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В большинстве случаев, чтобы обратиться за субсидией, нужно подать только два документа – заявление и декларацию. Всю остальную информацию органы соцзащиты получают по запросам от налоговой службы, Пенсионного фонда, МВД, органов местного самоуправления и поставщиков коммунальных услуг.

Как ранее объясняла министр социальной политики Марина Лазебная, украинцев с низкими доходами призывают и в дальнейшем обращаться за помощью, ведь денег на субсидии у государства хватает.

Напомним, в феврале средний размер ЖКХ-субсидий резко уменьшился из-за снижения цены на газ.

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ЖКХ коммуналка коммунальные услуги помощь субсидии Украина соцвыплаты цифра дня

Источник: Сегодня

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