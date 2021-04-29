Витренко готов объявить новую войну "Газпрому" и добиться удешевления газа

Глава "Нафтогаза" считает, что Украина должна добиться от России переноса точки продажи газа на нашу границу

Вновь назначенный глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что у компании есть юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ.

Об этом он заявил агентству "Интерфакс-Украина".

"Понятно, почему этого (перенос точек продажи – Ред.) не хочет делать "Газпром", понятно, почему этого не хочет делать Кремль, но у "Нафтогаза" есть определенные юридические возможности для того, чтобы хотя бы жаловаться в европейский антимонопольный орган, чтобы он давил на "Газпром", – считает руководитель "Нафтогаза".

Витренко напомнил, что злоупотребляющий своим доминирующим положением на рынках Восточной и Центральной Европы российский монополист идет на уступки, когда против него начинают антимонопольное расследование. А перенос точек продажи газа на украинскую границу позволит увеличить загрузку нашей газотранспортной системы и снизить цену газа на украинском рынке.

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Витренко также считает, что необходимо давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.

"Есть и другие компании в России и Центральной Азии. С экономической точки зрения было бы целесообразно, чтобы они экспортировали газ, но они этого не делают, поскольку "Газпром" их не пускает. Контраргумент – российское законодательство не позволяет. А мы говорим – нет, извините, позволяет, давайте детально читать законодательство, просто "Газпром" должен быть единым экспортным каналом. И это можно использовать против "Газпрома", – отметил он.

Напомним, победа Украины над Россией в Стокгольмском арбитраже считается главным достижением Юрия Витренко за все годы работы в "Нафтогазе".

После нее Киев и Москва заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. В рамках компромисса Россия заплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а остальные судебные иски аннулированы обоими сторонами.