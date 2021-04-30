Весь набсовет "Нафтогаза" подал в отставку (обновлено)

После ухода Коболева с поста главы компании, через две недели уйдут и члены наблюдательного совета

/ Фото: Юрий Кузнецов

После решения Кабмина уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, весь наблюдательный совет компании также добровольно уходит в отставку. Ее полномочия истекут через две недели.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня все члены наблюдательного совета, присутствовавшие на внеочередном заседании, подают компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов наблюдательного совета", – говорится в сообщении НАКа.

Согласно корпоративным процедурам, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года. Наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания как только его полномочия были восстановлены для того, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления компании.

"Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем", – заявили члены набсовета.

Наблюдательный совет воспользуется следующими двумя неделями с момента подачи сообщений о прекращении полномочий для оказания поддержки компании, насколько это возможно, и чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий, и проинформирует акционера относительно деталей в начале следующей недели, добавила прес-служба "Нафтогаза".

Ранее об уходе набсовета НАКа сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Представителями государства в набсовете НАК были экс-заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, экс- замминистра энергетики Наталья Бойко и Роберт Бенш (бывший руководитель британских и канадских компаний, работающих в энергетическом секторе Украины). Независимые члены – Клер Споттисвуд (в 1993-1998 годах возглавляла Регуляторный орган Великобритании по вопросам газоснабжения), Бруно Лескуа (бывший топ Electricite de France) и Людо Ван дер Хейден (сооснователь института (INSEAD) по обучению корпоративному управлению). Всех их уволили 28 апреля, и сразу же избрали снова как членов набсовета, однако, согласно распоряжению N370-р, с 30 апреля.

Напомним, Европейский Союз, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация заявили об обеспокоенности в связи с увольнением Коболева.

Госдепартамент США также выразил обеспокоенность из-за увольнения Коболева. Пресс-секретарь ведомства Нед Прайс отметил, что кадровые перестановки "усложняют усилия по реформе энергетического сектора и улучшения инвестиционного климата" страны.

В Госдепе также прокомментировали назначение Юрия Витренкоглавой "Нафтогаза" В Вашингтоне указали на важность прозрачности и уважения к корпоративному управлению в принятии решений о назначении руководителей в энергетическом секторе Украины.

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