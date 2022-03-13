Вернут до копейки! Влада возместит расходы громадам, которые бесплатно примут беженцев

Громады, принимающие бесплатно переселенцев, смогут получить компенсацию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Правительство возместит коммунальные расходы бюджетам общин, которые дали бесплатный приют переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (в школах, садах и др.). Соответствующее постановление Кабмин принял 11 марта 2022 года.

О процедуре получения рассказал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

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Речь идет обо всех расходах, связанных с:

теплоснабжением;

водоснабжением;

водоотводом;

газоснабжением;

покупкой дров, паллетов и угля.

Как получить компенсацию?

Для возмещения общинам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг. Важно, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца.

Военные администрации будут посылать Минрегиону соответствующие данные по общинам, а Минрегион будет готовить акт правительства о выделении средств.

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Когда приложение будет стартовать?

Возмещаться будут расходы на предоставленные коммунальные услуги с 1 марта 2022 года.

То есть в начале апреля общины смогут подавать свои заявки на возмещение.

Помощь во время войны

Украинцы, которые проживают в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия, смогут получить 6,5 тыс. грн помощи от государства. Деньги выдают по аналогии с "єПідтримкою".

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Получить 6,5 тыс. грн "єПідтримки" могут наемные работники, за которых платится ЕСВ и ФЛП всех групп. Для этого:

Зайдите в "Дію", нажмите "Послуги" – "єПідтримка". Выберите карту "єПідтримка". Как оформить карту, можно узнать по ссылке. Нажмите кнопку "Отримати допомогу". Ожидайте зачисление средств в течение суток.

Подавайте заявку, даже если вы уже получили 1000 грн за вакцинацию. Потратить помощь можно на любые товары или услуги.

Ранее мы писали, что "тысячею Зеленского" можно оплатить коммунальные услуги.