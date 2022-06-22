"ВАЗ", Peugeot или "Славуту"? Какие авто можно купить за 1 тыс. долларов

Какие машины продают за 1тыс.долларов

В Украине все еще продолжается война, а войска РФ обстреливая наши нефтеперерабатывающие заводы и провоцируют бензиновый кризис. Тем не менее украинцы продолжают покупать автомобили не только для нужд армии.

Редакция "Сегодня" промониторила сайт объявлений OLX и узнала, какие автомобили могут купить украинцы за 1 тыс. долларов.

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Peugeot 406

Автомобиль в довольно неплохом состоянии, регулярно обслуживался на СТО. Сейчас машина находится в Стокгольме, но владелец обещает оперативно пригнать авто в Украину. В стоимость (24 тыс. 867 грн) входит оформление всех необходимых документов.

"ВАЗ 2106"

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Владелец этой машины утверждает, что его четырехколесный друг в отличном техническом состоянии. Более детальную информацию он обещает предоставить по телефону.

За свой автомобиль он хочет выручить 20 тыс. 800 грн.

"Газ 24"

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Один из самых популярных автомобилей среди советских автомобилистов продают всего за 16 тыс. грн. "Волга" 1984 года выпуска на ходу. Двигатель отличный, компрессия. Стоит газ и вписан в техпаспорт. Масло и фильтра поменяны 2 тыс. 000 км назад.

"ЗАЗ Славута"

Представитель украинского автопрома ждет своего нового хозяина. Купить "Славуту" можно за 25 тыс. грн. По словам владельца, авто на хорошем ходу, установлен газ.

Кіа Ріо

Владелец хочет продать, или обменять свое авто на другое. В Кіа Ріо установлен аккумулятор, машина, по словам владельца на ходу. Купить "корейца" можно за 26 тыс.400 грн.

Volkswagen Golf

Полностью исправный автомобиль, с целым кузовом, но с небольшими потертостями.

Мотор работает без перебоев, ходовая тоже в исправном состоянии. Цена: 28 тыс.970 грн.

Peugeot 206

Автомобиль на дизеле, с двумя техпаспортами и страховкой. "Француз" исправен и готов к поездкам уже сегодня.

Владелец готов отдать своего "железного друга" за 29 260 грн.

Налог на роскошь

В Министерств экономики обновили список автомобилей, подпадающих под оплату так называемого налога на роскошь, который, к слову, зависит от минимальной зарплаты.

Налог на роскошные автомобили действует для автомобилей стоимостью от 375 минимальных зарплат. Поскольку с 1 января 2022 года минимальная зарплата выросла до 6,5 тыс. грн, то под налогообложение попадают машины, которые стоят по меньшей мере 2,43 млн грн.

Распространяется налог на роскошь на машины в возрасте до 5 лет. В 2021-м таких автомобилей было 172. В 2022-м – 135.

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