Вам угрожают и оскорбляют? На коллекторов можно найти управу

Коллекторы терроризируют заемщиков по всей Украине, угрожают родным и близким и даже следят за людьми. Правительство недавно придумало, как поставить на место вымогателей.

Георгий Маринов рассказывает детали в новостях "Сегодня".

Выбивателей долгов специальным законом заставляют учиться манерам. Их обязали разговаривать на украинском, быть вежливыми и общаться с должником не более пяти минут.

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Директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений НБУ Ольга Губрич рассказывает.

"Запрещено угрожать, оскорблять, запрещено без получения согласия на обработку персональных данных обращаться к людям, которые не имеют отношения к долгу. Это или близкие родственники должника, или другие лица".

Наблюдать за соблюдением правил будут представители Нацбанка.

Киевлянка Наталья Войченко закона об усилении ответственности коллекторских фирм ждет давно. Женщина несколько лет возвращает кредит. И за это время изрядно натерпелась.

Ей ежедневно звонят, нецензурно ругаются и угрожают, причем не только самой должнице, но и родителям, знакомым. В соцсетях, где ее нашли, пишут каждые час-два, хамят. За такие нарушения коллекторскую фирму могут лишить лицензии.

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Эксперт по безопасности Руслан Болгов говорит:

"Коллекторы категорически не имеют права терроризировать с 20:00 до 8:00 – это запрещено. Запрещено более двух раз связываться с должником в течение суток по вопросу возврата кредита".

В ближайшие три месяца Нацбанк планирует создать реестр добросовестных коллекторских контор. Тех, кто в базу не попадет, – заставят закрыться. Поэтому на наглых "выбивал" призывают жаловаться.

"Жалоба непосредственно должна содержать описательную часть и максимально полно описывать ситуацию, когда будет ненадлежащее обращение. Если есть возможность предоставить доказательства в виде скриншотов телефона – переписку, видео- или аудиозаписи – они также могут приниматься", – объясняет Ольга Губрич.

Важно запомнить название коллекторской фирмы и время звонка. Эту информацию вместе с доказательствами следует указывать в обращении.

Напомним, бывшего хоккеиста сборной Украины Александра Матвийчука терроризируют коллекторы. В течение трех дней экс-спортсмена били, а его семью держали в заложниках в собственной квартире.

Также говорилось, что коллекторам предложили "этический кодекс", за нарушение которого будут наказывать штрафами и исключением из Реестра коллекторских компаний.