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Зеленский запретил бандитские методы работы коллекторов

7 апреля, 15:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Президент подписал закон об этическом кодексе для выбивателей долгов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите должников от неправомерных действий коллекторов. Вводятся ограничения на вмешательство в личную жизнь, угрозы, шантаж, ночные звонки, а также запрет на сбор личной информации о должнике и т.п.

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Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, хотя карточка документа на сайте Верховной Рады еще не обновилась. Закон формально вступит в силу со следующего после его публикации дня. Но основные нормы заработают только через три месяца после этого – чтобы рынок успел подготовиться к переменам.

По сути, коллекторам предложили "этический кодекс", за нарушение которого будут наказывать штрафами и исключением из Реестра коллекторских компаний.

Что изменится?

  • Появится Реестр коллекторских компаний

Его будет вести Нацбанк. Без регистрации в этом реестре коллекторы не смогут работать. Планируется, что реестр будет публичным, то есть проверить компанию сможет каждый желающий.

  • Введут кодекс поведения коллекторов, НБУ будет следить за его соблюдением

Коллекторам запретят прямо угрожать, шантажировать, вводить в заблуждение, звонить ночью или скрывать номер. Кроме того, коллектор будет должен называть свое имя, название компании, основание звонка и размер долга. А по требованию должника – еще и предоставлять подтверждающие документы в течение 7 дней.

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Также закон запрещает собирать и обрабатывать следующую персональную информацию: о графике работы, местах отдыха, информацию из соцсетей, личные фотографии и т.п.

Если коллектор не будет соблюдать требования, на него можно будет жаловаться в Нацбанк. НБУ займется наказанием нарушителей.

  • За нарушения начнут наказывать

Законопроект предусматривает штрафы от 51 до 102 тыс. грн и исключение из Реестра коллекторских компаний. Если коллектор минимум дважды в течение года нарушил такие требования, кредитор должен расторгнуть договор с ним и сообщить об этом Национальный банк.

  • Появится новое правило для банков

Банк или другая финансовая компания, которая выдает кредиты, будет обязана публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничает.

Видео: Сегодня
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Напомним, еще в декабре 2019 года в Украине приняли в первом чтении другой закон о защите от недобросовестных коллекторов. Документ так и не рассмотрели во втором чтении.

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должники коллекторы реестр закон Владимир Зеленский запреты

Источник: Сегодня

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