Валютный рынок испугался дефицита дизеля – доллар дорожает

Украина может потерять часть выручки в долларах и евро, если Беларусь запретит поставки нефтепродуктов в Украину

Если выручка аграриев снизится, доллар станет еще дороже / Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images, fssu.gov.ua

Доллар 27 мая после роста по официальному курсу Нацбанка торгуется на межбанке около 27,54-27,56 грн. Ослабление гривни стало следствием нервной реакции рынка на остановку авиасообщения с Беларусью. Если Минск в качестве ответной меры запретит экспорт нефтепродуктов, на рынке дизтоплива в Украине может возникнуть дефицит. Поэтому до конца недели курс, вероятно, вырастет до 27,65 грн/долл и 33,65 грн/евро.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов. По его словам, возможная нехватка дизеля негативно скажется на аграриях и экспортной выручке от реализации сельхозтоваров. Впрочем, как считают эксперты топливного рынка, Беларусь вряд ли прибегнет к остановке поставок.

"Я в это не верю. Украина формирует основную прибыль белорусской нефтепереработки, которая, в свою очередь, является одним из локомотивов белорусской экономики", – объяснял директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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Кроме того, по словам Гойлова, во вторник Минфин провел аукцион по размещению ОВГЗ. Зарубежные инвесторы не приняли в нем участия. Зато на вторичном рынке они увеличили портфели в этих бумагах на 30 млн грн – до 97,28 млрд. Если они выйдут на рынок с покупкой иностранных валют, гривня ослабнет еще больше, считает Гойлов.

"Все происходящее не лучшим образом влияет на курс национальной валюты", – резюмировал эксперт

Напомним, по мнению старшего аналитика ForexClub Андрея Шевчишина, единственный позитивный фактор для гривни сейчас – приближение открытия рынка земли с 1 июля.

А о том, почему в начале мая курс доллара стремительно падал, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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