Валютные качели. После резкого падения доллар может сильно подскочить

Большинство экспертов сходится в том, что гривня будет укреплять свои позиции, однако существует вероятность альтернативного сценария

Доллар продолжает дешеветь. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, AFP

Доллар продолжает терять свои позиции, а гривня укрепляться, однако эта ситуация может кардинально поменяться, рассказал про альтернативный сценарий в интервью "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний. По мнению эксперта, "зеленый" может подскочить до 28 гривен.

В то время, как большинство экономистов сходятся в более или менее похожих валютных прогнозах, у Позния своя позиция на этот счет.

Доллар по 28 – как это возможно

Гривня получила новый импульс к росту в конце июля 2021 года, невзирая на периоды нервозности мировых рынков и развитие роста долларом, говорит эксперт. Импульс роста в украинской валюте обновился после повышения ключевой ставки НБУ на 50 пунктов – до 8% в конце прошлой недели.

После этого евро опустился до 32 (минимум за 12 месяцев), а доллар соскользнул ниже 27 (к уровням месячной давности). Позний опасается, что рынки могут оказаться вблизи поворотной точки, которая определит тренд валютного рынка на последующие месяцы.

"Пока рынкам удается нащупывать причины для покупок в виде сильных квартальных отчетностей компаний и высоких ожиданий от экономики, которая на пике формы. Но большей частью сила покупателей базируется на ожиданиях, что инфляция – временное явление, а ФРС не будет спешить со сворачиванием поддержки. Если же в ближайшие дни или недели мы услышим от ФРС о сворачивании мер поддержки, на рынках может запуститься полноценная коррекция, и валютный рынок устремится в сторону доллара. В этом случае укрепление гривны может прерваться, быстро отправив ее в область 28 грн за доллар и 33 грн за евро", – прогнозирует руководитель "EXANTE Украина".

Альтернативный сценарий

Второй вариант из области "из крайности в крайность". По мнению эксперта, доллар может рухнуть до 26,5 гривен.

"Альтернативный сценарий – это дальнейшее развитие тенденций прошлых месяцев на аккуратный рост гривни с тягой рынков в керри-трейд (игру на разнице процентных ставок). В этом случае USD/UAH снизится к 26,5 грн, а EUR/UAH – к 31,4 грн", – прогнозирует он.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что в августе курс гривни будет колебаться преимущественно в пределах коридора 26,5-27 грн/долл. Но ближе к сентябрю уже приблизится к 27 грн.

"Однако, если нерезиденты вернутся на рынок с новыми инвестициями в гривневые облигации, курс может усилиться до 26,5 грн за доллар и даже ниже", – считает Тарас Котович.

Напомним, несмотря на прогнозы многих экономистов, курс доллара в июле все же преодолел отметку в 27 грн в сторону понижения.

Также мы писали о том, что украинская гривня недооценена на 57,7%. Судя по "индексу БигМака", курс сегодня должен составлять 11,5 грн за доллар.

А тем временем в банках и обменниках отказываются принимать банкноты даже с наименьшими повреждениями. Причину рассказали в новостях "Сегодня":