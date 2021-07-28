Доллар рухнул до минимума за год, евро держится на "дне" – официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 29 июля

Доллар и евро падают все ниже / Фото: Сегодня, REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 29 июля:

28.07 29.07 Изменение 1 доллар США 26,91 грн 26,86 грн - 0,05 1 евро 31,78 грн 31,70 грн - 0,08

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По сравнению со значениями 28 июля курс доллара просел на пять копеек и опустился еще ниже психологической отметки в 27 гривен. В предыдущий банковский день "зеленый" упал на семь копеек. За неделю – с 22 по 29 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 38 копеек.

Курс доллара упал до минимума с июня 2020 года, то есть за 13 месяцев. Впрочем, эксперты считают, что падение курса доллара – это ненадолго.

Курс евро снизился еще на восемь копеек после падения на три копейки днем ранее. Евровалюта находится на годовом минимуме.

В тренде Доллар и евро устремились к новым минимумам – курс валют НБУ

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года: