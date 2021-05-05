Валютчики ушли на каникулы: что будет с курсом доллара к концу майских

Межбанк работает с небольшими объемами торговли валютой, а настроения участников валютного рынка пока остаются позитивными

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Доллар 5 мая после падения в официальных курсах Нацбанка с утра немного вырос на межбанке до уровня 27,8 грн, но к обеду снова упал до 27,75 грн. Нынешняя короткая рабочая неделя обещает быть спокойной – многие участники валютного рынка ушли на каникулы или просто снизили активность. Безналичный курс к следующей неделе, скорее всего, останется в диапазоне 27,7-27,85 грн/долл., наличный в банках – 27,6-27,8 грн/долл.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Они выделили такие тенденции на валютном рынке:

За неделю курс доллара снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,04-,01%; рынок положительно отреагировал на размещение украинских евробондов на 1,25 млрд долл.

на 1,25 млрд долл. На мировых рынках сохраняются высокие цены на зерно, руду и металлы, что служит поддержкой для гривни; в перспективе экспортеры будут больше заводить валютной выручки.

Выход из локдауна поддерживает позитивный настрой рынка.

"Отсутствие сотрудничества с МВФ не является критическим после размещения еврооблигаций в конце апреля, хотя по-прежнему желательным", – считает Шевчишин.

Напомним, ранее опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики прогнозировали, что к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

А о том, как в Украине смягчили карантин для наличной гривни, смотрите в сюжете "Сегодня":

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