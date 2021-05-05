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Валютчики ушли на каникулы: что будет с курсом доллара к концу майских

5 мая, 12:49

Ксения Капустинская

Межбанк работает с небольшими объемами торговли валютой, а настроения участников валютного рынка пока остаются позитивными

/ Фото: Сегодня

Доллар 5 мая после падения в официальных курсах Нацбанка с утра немного вырос на межбанке до уровня 27,8 грн, но к обеду снова упал до 27,75 грн. Нынешняя короткая рабочая неделя обещает быть спокойной – многие участники валютного рынка ушли на каникулы или просто снизили активность. Безналичный курс к следующей неделе, скорее всего, останется в диапазоне 27,7-27,85 грн/долл., наличный в банках – 27,6-27,8 грн/долл.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Они выделили такие тенденции на валютном рынке:

"Отсутствие сотрудничества с МВФ не является критическим после размещения еврооблигаций в конце апреля, хотя по-прежнему желательным", – считает Шевчишин.

Напомним, ранее опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики прогнозировали, что к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

А о том, как в Украине смягчили карантин для наличной гривни, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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