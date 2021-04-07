У Зеленского говорят о соглашении с МВФ до конца июля: как идут переговоры с Фондом

Украина продолжает технические консультации с Международным валютным фондом о подписании предварительного соглашения о продлении программы сотрудничества.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, сообщает пресс-служба Банковой.

По его словам, Украина и МВФ должны подписать соглашение staff level agreement, которое дает предварительное понимание, каким образом будет построена программа сотрудничества с Фондом.

Устенко объяснил, что переговоры с МВФ проходят по нескольким направлениям.

Минфин обсуждает с Фондом подготовку госбюджета на 2022 год, уменьшение бюджетного дефицита и долговой нагрузки в последующие годы.

Нацбанк ведет консультации по монетарной политике, институциональному усилению и повышению независимости центробанка.

Министерство энергетики обсуждает вопросы энергетической независимости, развития энергорынка – добычу газа и производство энергоресурсов.

Украина и МВФ также обсуждают вопросы реформы судебной системы и деятельности антикоррупционной архитектуры.

Советник Зеленского напомнил, что в этом году имеются два периода пиковой нагрузки на госбюджет из-за необходимости выплат по государственному долгу: в марте, который уже успешно пройден, и в сентябре, который еще предстоит. Поэтому желательно, чтобы соглашение с МВФ было подписано до конца июля.

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По словам Устенко, "необходимо сформировать дополнительный запас прочности, чтобы нормально пройти и сентябрь. Поэтому важно, чтобы мы смогли к этому времени сказать, что эта подушка уже сформирована". А без подписания staff level agreement Киеву будет очень дорого привлекать финансирование на международном рынке капитала.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина еще может получить два транша МВФ, если Верховная Рада примет законы, необходимые для сотрудничества с Фондом.

Также говорилось, что МВФ оценил перспективы украинской экономики и улучшил прогноз на 2021 год.

В конце марта МВФ пообещал продолжить переговоры с Украиной и назвал повестку пересмотра программы.

Сейчас в Украине реализуется 18-месячная программа МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша.

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