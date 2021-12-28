В Украину заходит конкурент АТБ: какие зарплаты предлагает Lidl

В сети супермаркетов Lidl зарплаты будут достаточно высокими / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Высокие зарплаты в сети супермаркетов Lidl заставляют их конкурентов действовать. Ведь, по статистике Эстонии, Lidl платит своим работникам на 25% больше средней зарплаты в этой сфере.

Об этом информирует издание Рostimees.

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Да, средняя зарплата продавцов в эстонских супермаркетах составляет 813 евро, Lidl же обещает начать платить более 1000 евро, то есть на 25% выше, сотрудникам своих магазинов А это существенно меняет ситуацию на торговом рынке.

Такой сценарий возможен и в Украине (если и у нас откроют супермаркет). Например, по данным Work.ua, средняя заработная плата кассира составляет 11500 грн. При условии, что Lidl платит своим работникам на 25% больше, кассиры будут получать свыше 14 тысяч гривен.

Как может измениться торговый рынок

По словам экспертов рынка труда, смелое предложение Lidl может изменить среднюю заработную плату в продуктовых магазинах, тем самым сделав ее более достойной.

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Это можно проследить на примере ряда восточноевропейских стран, где Lidl удивил своих конкурентов и начал войну заработной платы в дополнение к войне цен.

Например, в Эстонии Lidl надеется найти 800 сотрудников в своих магазинах с помощью более высокой зарплаты. А торговля, как и многие другие сектора, страдает недостатком рабочей силы, да и текучесть кадров в продуктовых магазинах (по статистике) намного выше: работники часто меняют работодателей.

Почему в Lidl низкие цены?

Компания покупает товар крупными партиями, соответственно и по низким ценам, и может контролировать себестоимость. Также ей не требуются посредники, которые могут увеличить конечную цену товара за счет доставки и других факторов. Но в этих супермаркетах подчас достаточно ограниченный выбор товаров.

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В супермаркетах Lidl расположено около двух тысяч уникальных продуктов. Поскольку это большие супермаркеты, то количество достаточно мало. В других подобных — больше в 10-30 раз.

Интересно, что эти магазины намного меньше крупных гипермаркетов, но больше небольших "экспресс-магазинов", что тоже положительно влияет на цены. Ведь компания экономит.

Напомним, что американка Су-Джит Лин составила свой ТОП-7 продуктов из Lidl, который собрался на украинский рынок и может составить конкуренцию АТБ, и советует попробовать их каждому.

Также мы сообщали, когда и где сеть может появиться в Украине.