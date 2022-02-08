В Украине запускают "Дія.City" — Зеленский

В Украине будет работать "Дія.City" / Фото: Коллаж: Сегодня, lexinform.com.ua

Украина запускает "Дія.City". Уже сегодня, 8 февраля, к ней могут присоединиться и иностранные компании.

Об этом заявил президент Украины на "Diia Summit".

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"Это цифровая столица электронного государства. Это один из лучших налоговых и правовых режимов на планете. На планете, где говорят на языке венчурного инвестирования. Мы трансформируем Украину в страну продуктовых компаний и спартапов", — сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, благодаря "Дія.City" доля ІТ в ВВП нашего государства вырастет с 4% до 10% , а доходы отрасли до 16,5 млрд дол. Это позволит стать Украине самым крупным ИТ-хабом Европы.

Что такое "Дія.City"?

Еще 14 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении налоговый закон №5376 о "Дія.City". За него проголосовали 285 депутатов.

Проект предусматривает специальные ставки для IT-компаний. Им предлагают 5% налога на доход физических лиц, единый социальный взнос в размере 22% минимальной заработной платы и военный сбор в размере 1,5%.

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Для компаний появится возможность выбирать между налогом на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал (СНО) по ставке 9%.

А для стимулирования инвестиций:

0% на доход физлиц как дивиденды, начисленные компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще 1 раза в 2 года;

налоговая скидка (с НДФЛ) на сумму инвестиций в украинские стартапы.

Напомним, в "Дії" теперь можно создать действительно жизненно важный документ.

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