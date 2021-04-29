В Украине за 10 тыс. долларов продали ушастый "Запорожец": что в нем особенного

На раритетном авто стояла "родная" резина, все расходные материалы и даже сохранился аккумулятор

В Николаеве за 10 тысяч долларов продали ЗАЗ-968 "Запорожец" в идеальном состоянии, который за 45 лет имел всего 460 километров пробега.

Об этом сообщает Auto.Ria.

Ретромобиль все это время хранился в частной коллекции и был фактически в музейном состоянии. Владелец авто утверждал, что это – 100% оригинал, абсолютно новый автомобиль, без какой-либо подкраски.

Более 70 фото "ушастого" ЗАЗа в фас и профиль подтверждали его слова.

На раритетном авто стояла "родная" резина и все расходные материалы, кроме аккумулятора. Потенциальному покупателю готовы были отдать и выпущенный в 1976-м аккумулятор, но честно предупреждали, что он пребывает в нерабочем состоянии.

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Хозяин "Запорожца" рассказал, что хорошей сохранности способствовало то, что до ноября 2020 он был в заводском консерванте и все это время стоял на колодках в сухом и проветриваемом гараже.

Автор объявления просил не обращаться с глупыми предложениями и обещал продать авто только в хорошие руки.

Напомним, что в 2020 году в Украине собственное автопроизводство сократилось на треть. В прошлом году было выпущено только 4952 легковушки, грузовика и автобуса.

Также сообщалось, что в сентябре 2020 на АвтоЗАЗе стартовало производство купе-кроссовера Renault Arkana из поставленных из России машинокомплектов.

А в феврале-2019 на базе Запорожского автомобильного завода началось производство пробной партии корейских тракторов LS Mtron.