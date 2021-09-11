Виновата засуха. В Украине взлетели цены на пшеницу

По сравнению с прошлым годом стоимость пшеницы выросла на 15% / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине цена на продовольственную пшеницу выросла на 15% по сравнению с прошлым годом и сейчас колеблется в пределах 8-8,5 тыс. гривен за тонну. А на фуражную – в пределах 7,3-8 тыс. грн за тонну.

Об этом рассказал "Сегодня" эксперт "АПК-информ" Родион Рыбчинский.

По его словам, цена растет, потому что растет спрос на внешних рынках. А поскольку Украина экспортирует почти 70% объема урожая, внутренние цены полностью зависят от конъюнктуры внешнего рынка.

"Почему цены растут? Причин макроэкономических очень много. Если мы берем мировой рынок, то это в первую очередь из-за того, что целый ряд регионов в этом году недополучил пшеницу, то есть это засуха в США очень серьезная, это засуха на большой части территории Российской Федерации и растущий спрос со стороны основных покупателей: увеличили объемы закупок азиатские страны, африканские страны", – говорит Рыбчинский.

Еще одной причиной роста цен он называет внешний фактор – с одной стороны, растет спрос, с другой – увеличивается себестоимость продукции. Ведь, по данным Госстата, расходы на производство сельхозпродукции в Украине за год выросли более чем на треть.

"Ожидается рекордный урожай кукурузы, а это, по разным оценкам, 36-38 млн тонн зерна. Министерство аграрной политики дает прогноз 37 млн тонн зерна, некоторые эксперты называют 39 млн тонн. Объем предложения будет достаточно значительный, поэтому, с одной стороны, могут цены упасть, с другой стороны, могут сыграть глобальные факторы, влияющие на рынок", – объяснил эксперт.

По данным Рыбчинского, цены на кукурузу сейчас примерно в том же диапазоне, что и в прошлом году. Сейчас кукуруза торгуется в пределах 6,6-7,3 тыс. грн за тонну, цена подсолнечника – 16-18 тыс. грн/т.

По словам эксперта, масличных культур Украина экспортирует 90%. В сентябре прошлого года средняя цена подсолнечника была около 11,7 тыс. грн/т, а сейчас – 16,9 тыс. грн/т. Также активно продается соя. Цена на сою – около 16,5 тыс. грн, на ГМО-сою – на уровне 15,5 тыс. грн/т. В прошлом году было 11-11,1 тыс. грн/т.

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.

Днем ранее, 18 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что урожай зерновых в текущем году может стать рекордным. Глава Кабмина сообщил, что к середине августа в стране намололи 29 млн тонн пшеницы, а это больше, чем за весь сезон 2020 года.