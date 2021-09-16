Несмотря на рекордный урожай, хлеб в Украине подорожает

Хлеб осенью может подорожать / Фото: Pixabay, REUTERS/Ueslei Marcelino

Несмотря на то, что в этом году Украина ожидает рекордный урожай ранних зерновых культур, в том числе, пшеницы, на мировом рынке существует дефицит качественного зерна.

Предложение на рынке ограничено, что провоцирует рост цен. Поскольку Украина традиционно экспортирует примерно 70% объема урожая, внутренние цены полностью зависят от конъюнктуры внешнего рынка. Таким образом, осенью украинцам следует ожидать роста цен на хлеб.

Почему растут цены на зерно

Нынешние цены на продовольственную пшеницу в Украине выросли из-за большого спроса на внешних рынках, который был обусловлен рядом причин.

Некоторые страны из-за неблагоприятных погодных условий (в том числе, засуха в США, России и т. д.) не собрали ожидаемого количества зерна, или зерно нового урожая было некондиционным. Поэтому продовольственная пшеница с высоким содержанием протеина уже подорожала до более чем 300 долларов за тонну и, возможно, эта тенденция продолжится.

Таким образом, из-за подорожания сырья осенью хлебопекарские предприятия будут вынуждены корректировать цены хлебобулочных изделий в сторону подорожания.

Как рассказал "Сегодня" президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, внутренние цены на зерно в Украине, которая являтся мощным экспортером, полностью зависят от конъюнктуры внешнего рынка.

"Сегодня все страны делают стратегические запасы зерна, в том числе продовольственной группы. Рынок имеет достаточно денег, мировая экономика "перегрета" долларом, в том числе мы наблюдаем инфляцию доллара. И сегодня цена на пшеницу формируется не на фермерских хозяйствах, где ее выращивают, а на мировых фондовых биржах, и фермеры в данный момент ориентируются на цену в порту ", – сказал Дученко.

По его словам, с одной стороны, высокие цены на зерно являются положительным фактором с точки зрения заработка государства за счет поступления валюты, заработка трейдеров и фермеров, однако для конечного потребителя хлебной продукции это не будет фактором ее удешевления.

Рекордный урожай должен сохранить баланс рынка

Правительство отчитывается о небывалом урожае зерновых и зернобобовых культур в этом году. По официальным данным, уже намолочено ранних зерновых и зернобобовых около 45 млн тонн. В целом, согласно данным Министерства АПК, украинские аграрии планируют собрать около 85 млн тонн зерна и прогнозы по ранним зерновых очень хорошие.

"По пшенице прогноз хороший: порядка 32 млн тонн должны собрать. Ориентировочно 60% – это будет продовольственная пшеница, 40% – фуражная ", – сказал Дученко.

По его словам, исходя из этих показателей, получается, что на внутреннем украинском рынке (кроме того объема, который будет прописан в меморандуме для экспорта) должно остаться около 5 млн тонн продовольственной пшеницы.

По словам Дученко, из ожидаемых 32 млн тонн пшеницы, продовольственная пшеница составит около 19 млн тонн. При объемах экспорта продовольственной пшеницы в объеме 14,2 млн тонн, как прописано в предварительном меморандуме, баланс на рынке Украины будет сохранен.

Как подорожание сырья влияет на цену хлебу

По словам Дученко, в себестоимости хлеба простой рецептуры мука занимает около 40%.

"По состоянию на сентябрь месяц, наши мукомольные предприятия закупают зерно на 27% дороже, чем по состоянию на сентябрь 2020 года. Например, если взять киевский регион, зерно пшеницы второго класса стоит 7900 гривен/тонна ", – говорит он.

По словам Дученко, если эта тенденция сохранится, нет уверенности, что в ближайшее время мука не подорожает еще больше, ведь сегодня фермеры вынуждены продавать зерно немного дешевле, чтобы оперативно получить оборотные средства на завершение сбора урожая.

"Я не исключаю, что где-то к весне тот урожай, который будет оставаться для внутреннего рынка, не будет стоить более 10 тыс. грн за тонну. Это все очень трудно спрогнозировать, ведь влияет и мировой рынок и наша внутренняя инфляция ", – говорит Дученко.

Он также напомнил, что кроме стоимости муки на конечную цену хлебобулочных изделий влияют цены на сахар и масло, а эти продукты за год значительно подорожали, не говоря уже о подорожании энергоносителей и горюче-смазочных материалов, которые тоже являются составляющей себестоимости.

"Если мы говорим о газе, без которого выпекать хлеб невозможно, то с сентября 2020-го по сентябрь 2021 он подорожал в 4 раза; сегодня мы видим мировые рекорды цены на газ, то есть спрогнозировать, какая будет дальше цена на энергоносители, очень трудно ", – говорит Дученко.

Поэтому, по его подсчетам, на данный момент в Украине существуют все объективные составляющие, чтобы говорить о подорожании хлебной продукции на 15% до конца текущего года.

Дополнительные факторы давления на рынок хлеба

Еще одним из важных факторов влияния на себестоимость хлебной продукции Дученко назвал тяжелые условия, в которых оказался хлебопекарский рынок в период недавнего карантина. В частности, он обратил внимание на дополнительные меры санитарной безопасности, связанные с упаковкой пищевых продуктов, а также расходы, связанные с транспортной логистикой.

"Мы работали в условиях локдауна, когда не работал транспорт, полностью организовывали транспортное обеспечение работников, собирали людей по селам и городам ... введут очередной локдаун – такая же будет ситуация", – сказал он.

При этом Дученко подчеркивает, что существующий внутренний конкурентный рынок среди производителей хлебной продукции будет сдерживать значительный рост цен на хлеб и, по оптимистическому сценарию, он не должен подорожать более чем на 5-10% до конца этого года.

"Мы между собой конкурируем за нашего покупателя, который сегодня ограничен финансово, покупательская способность, к сожалению, низкая. Это – сдерживающие факторы для того, чтобы цены на хлебную продукцию пересматривались минимально – до конца года максимум на 5-10% ", – подытожил Юрий Дученко.

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