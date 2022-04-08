В Украине упростили правила для владельцев некоторых автомобилей – кого касается нововведение

На период военного положения меняются некоторые правила для автомобилистов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
С начала военного положения в Украине для водителей изменили некоторые правила дорожного движения. Нововведения в ПДД сделали и для украинцев за границей. Теперь Министерство инфраструктуры Украины упростило и оцифровало процедуру получения лицензий на все виды автомобильных перевозок.
Такие изменения вводятся на период действия военного положения, заявили в пресс-службе ведомства. "Сегодня" рассказывают, что изменилось для украинцев.
Изменения касаются всех видов лицензий
С 6 апреля владельцам автотранспорта будет проще получить лицензии на:
- внутренние перевозки пассажиров автобусами;
- внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;
- международные перевозки пассажиров автобусами;
- международные перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;
- международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме перевозки опасных грузов и отходов).
Теперь для получения такой лицензии требуется собрать и подать вдвое меньше документов, в частности у вас не потребуют документы о наличии материально-технической базы и наличии договоров. Также теперь не нужно подтверждать трёхлетний опыт работы.
Кроме того, снизился срок рассмотрения заявки на получение лицензии. Теперь вместо 10 дней это будет происходить в течение 1-3 дней.
Как подать заявку на получение лицензии
Чтобы это сделать нужно:
- создать электронное заявление в системе "ШЛЯХ" (раздел Лицензирования);
- указать виды хозяйственной деятельности;
- указать информацию о транспортных средствах;
- загрузить цветные фотокопии свидетельств о регистрации ТС и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление;
- нажать кнопку "Отправить заявление в ДСБТ".
Система приема заявок начнет работу с 13 апреля.
Лицензии на период действия военного положения в Украине оформляются в электронном виде и публикуются на портале электронных сервисов Государственной службы безопасности на транспорте.
Бесплатное растаможивание авто
В Украине вступил в силу законопроект, освобождающий от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины легковые автомобили и кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы и другие транспортные средства.
Это значит, что украинцы смогут бесплатно растаможить авто из Европы. Такие условия действительны только во время военного положения.