В Украине уменьшилась доля теневой экономики: какие отрасли изменились меньше всего

В Украине сократилась доля теневой экономики - какие сферы достигли наибольшего прогресса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уровень теневой экономики составляет 25% от общего объема ВВП по методу убыточности предприятий в первом квартале 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики .

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По сравнению с первым кварталом прошлого года, данный показатель существенно снизился – на целых 38%.

Больше всего уровень теневой экономики снизился в сфере оптовой и розничной торговли, в перерабатывающей промышленности, добывающей промышленности и сфере транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности.

Но существуют отрасли, в которых доля теневой экономики увеличилась, это:

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ВЭД Финансовая и страховая деятельность – на 5 п.п. до 37% от объема ВДВ в ВЭД;

ВЭД Сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 3 п.п. до 29%.

ВВП в Украине

В Украине, по сравнению с предыдущим кварталом на 0,7% сократился Валовой внутренний продукт , свидетельствуют данные Госкомстата.

А вот по сравнению с таким же периодом прошлого года ВВП вырос аж на 5,7% в годовом измерении.

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