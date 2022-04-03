В Украине такого нет! Что нужно знать беженцам в Польше, которые едут на собственном авто

Правила дорожного движения в Польше несколько отличаются от украинских / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Многие украинские беженцы, выезжая в Польшу на собственном авто, не знают всех правил движения дорогами соседней страны, которые отличные от украинских.
"Сегодня" расскажет вам об основных отличиях ПДД между странами, и какие штрафы за их нарушение предусмотрены.
Да, основное, что вам нужно запомнить (информация из сайта госуслуг gov.pl):
- ближний свет фар авто должен быть включен в течение всего дня круглый год;
- у пешехода есть приоритет не только когда он вступает на "зебру", но и когда только выходит на переход;
- обязательно соблюдение безопасной дистанции с едущим впереди транспортным средством. Она составляет половину скорости, с которой двигается автомобиль. К примеру, при скорости на автомагистрали 100 км/ч – расстояние между авто 50 м);
- водители должны создавать "коридор жизни" для свободного проезда автомобилей экстренных служб, при необходимости, съезжая с левой и правой полос движения;
- в Польше действует правило последовательного выезда одного транспортного средства из каждой полосы. ПДД определяют принципы движения по отдельным полосам в ситуации, когда их количество уменьшается, а в месте сужения возникает пробка;
- для вождения авто в Польше необходимо иметь ID-карту или паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, полис страхования гражданско-правовой ответственности.
Специальные знаки в Польше, которых нет в Украине:
Штрафы в Польше
По информации автомобильной компании Continental, в Польше предусмотрены следующие штрафы:
- за управление авто без удостоверения водителя штраф — не менее 1000 злотых;
- за непристегнутый ремень — 100 злотых;
- за перевозку ребенка в автокресле на переднем сиденье лицом назад к направлению движения – 300 злотых;
- за использование телефона во время езды — 500 злотых;
- за вождение в нетрезвом состоянии – от 50 до 5000 злотых, или арест до 30 суток. Возможно наказание в виде максимального штрафа в размере 30 тыс. злотых и лишения прав до 3 лет;
За превышение установленных лимитов скорости в Польше предусмотрены штрафы от 50 до 2500 злотых:
- до 15 км/ч – 100 злотых;
- до 20 км/ч – 200 злотых;
- до 25 км/ч – 300 злотых;
- более 25 км/ч – 400 злотых;
- более 30 км/ч – 800 злотых;
- более 40 км/ч – 1000 злотых (2000 злотых – повторное нарушение);
- более 50 км/ч – 1500 злотых (3000 злотых – повторное нарушение);
- более 60 км/ч – 2000 злотых (4000 злотых – повторное нарушение);
- более 70 км/ч – 2500 злотых (5000 злотых – повторное нарушение).
Как сэкономить на бензине?
Бензин стал одним из наиболее стратегически важных товаров во время войны в Украине, а цены на него заметно выросли. Для того чтобы уменьшить его использование, нужно:
- контролировать, чтобы давление в ваших шинах было достаточным, поскольку если у всех четырех оно снизится на 0,1 атм, это увеличит расход топлива на 2–3%;
- соблюдать количество оборотов двигателя не более 2000 в минуту и правильный проем в свечах (1 мм), обеспечивающий полное сгорание смеси в цилиндрах;
- за легковым автомобилем ездить на расстоянии в пределах 2 м, за грузовиком – 4 м, за автобусом – 5 м. Следуя этим правилам, вы будете передвигаться в зоне с разреженным воздухом;
- не ездить во время дождя, поскольку это увеличивает расход топлива на 15% и осторожно объезжать выбоины на дорогах.
Напомним, что правительство Украины разрешило ездить украинцам с просроченными водительскими удостоверениями.
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