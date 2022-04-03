В Украине такого нет! Что нужно знать беженцам в Польше, которые едут на собственном авто

Правила дорожного движения в Польше несколько отличаются от украинских / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Многие украинские беженцы, выезжая в Польшу на собственном авто, не знают всех правил движения дорогами соседней страны, которые отличные от украинских.

"Сегодня" расскажет вам об основных отличиях ПДД между странами, и какие штрафы за их нарушение предусмотрены.

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Да, основное, что вам нужно запомнить (информация из сайта госуслуг gov.pl):

ближний свет фар авто должен быть включен в течение всего дня круглый год;

у пешехода есть приоритет не только когда он вступает на "зебру", но и когда только выходит на переход;

обязательно соблюдение безопасной дистанции с едущим впереди транспортным средством. Она составляет половину скорости, с которой двигается автомобиль. К примеру, при скорости на автомагистрали 100 км/ч – расстояние между авто 50 м);

с едущим впереди транспортным средством. Она составляет половину скорости, с которой двигается автомобиль. К примеру, при скорости на автомагистрали 100 км/ч – расстояние между авто 50 м); водители должны создавать "коридор жизни" для свободного проезда автомобилей экстренных служб, при необходимости, съезжая с левой и правой полос движения;

для свободного проезда автомобилей экстренных служб, при необходимости, съезжая с левой и правой полос движения; в Польше действует правило последовательного выезда одного транспортного средства из каждой полосы. ПДД определяют принципы движения по отдельным полосам в ситуации, когда их количество уменьшается, а в месте сужения возникает пробка;

одного транспортного средства из каждой полосы. ПДД определяют принципы движения по отдельным полосам в ситуации, когда их количество уменьшается, а в месте сужения возникает пробка; для вождения авто в Польше необходимо иметь ID-карту или паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, полис страхования гражданско-правовой ответственности.

Специальные знаки в Польше, которых нет в Украине:

Дорожные знаки / Фото: rbc.ua

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Штрафы в Польше

По информации автомобильной компании Continental, в Польше предусмотрены следующие штрафы:

за управление авто без удостоверения водителя штраф — не менее 1000 злотых;

за непристегнутый ремень — 100 злотых;

за перевозку ребенка в автокресле на переднем сиденье лицом назад к направлению движения – 300 злотых;

за использование телефона во время езды — 500 злотых;

за вождение в нетрезвом состоянии – от 50 до 5000 злотых, или арест до 30 суток. Возможно наказание в виде максимального штрафа в размере 30 тыс. злотых и лишения прав до 3 лет;

За превышение установленных лимитов скорости в Польше предусмотрены штрафы от 50 до 2500 злотых:

до 15 км/ч – 100 злотых;

до 20 км/ч – 200 злотых;

до 25 км/ч – 300 злотых;

более 25 км/ч – 400 злотых;

более 30 км/ч – 800 злотых;

более 40 км/ч – 1000 злотых (2000 злотых – повторное нарушение);

более 50 км/ч – 1500 злотых (3000 злотых – повторное нарушение);

более 60 км/ч – 2000 злотых (4000 злотых – повторное нарушение);

более 70 км/ч – 2500 злотых (5000 злотых – повторное нарушение).

Как сэкономить на бензине?

Бензин стал одним из наиболее стратегически важных товаров во время войны в Украине, а цены на него заметно выросли. Для того чтобы уменьшить его использование, нужно:

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контролировать, чтобы давление в ваших шинах было достаточным, поскольку если у всех четырех оно снизится на 0,1 атм, это увеличит расход топлива на 2–3%;

соблюдать количество оборотов двигателя не более 2000 в минуту и правильный проем в свечах (1 мм), обеспечивающий полное сгорание смеси в цилиндрах;

и правильный проем в свечах (1 мм), обеспечивающий полное сгорание смеси в цилиндрах; за легковым автомобилем ездить на расстоянии в пределах 2 м, за грузовиком – 4 м, за автобусом – 5 м. Следуя этим правилам, вы будете передвигаться в зоне с разреженным воздухом;

не ездить во время дождя, поскольку это увеличивает расход топлива на 15% и осторожно объезжать выбоины на дорогах.

Напомним, что правительство Украины разрешило ездить украинцам с просроченными водительскими удостоверениями.

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