В Украине снова подорожали доллар и евро

Курс доллара снова изменился в цене
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник 28 сентября:
|27.09
|28.09
|Изменение
|1 доллар США
|26,64 грн
|26,66 грн
|+0,02
|1 евро
|31,22 грн
|31,18 грн
|+0,04
По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара и евро вырос. Американская валюта подорожала на 2 копейки, а евро стал дороже на 4 копейки.
Что будет с курсом доллара
Как рассказал сайту "Сегодня" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин всю последнюю неделю сентября сохранится так называемый боковой тренд курса, то есть незначительные колебания вверх-вниз. Но наличная гривня при этом ослабеет на 5-7 коп. в продаже, до 26,8-26,85 грн/доллар с последующим прицелом уже в октябре на 27 грн за доллар.
"Скоро конец месяца и возмещение НДС экспортерам, которое сдержит предложение валюты на рынке и будет способствовать ослаблению гривни. Оно уже должно было начаться, но так как покупателей валюты недостаточно, Нацбанку удается сохранять равновесие", – разъяснил Олег Пендзин.
Как менялся курс доллара и евро:
- В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
- Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).