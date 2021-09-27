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В Украине снова подорожали доллар и евро

Юлия Ляхова
27 сентября, 16:38
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару на 28 сентября

Курс доллара снова изменился в цене

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник 28 сентября:

27.0928.09Изменение
1 доллар США26,64 грн26,66 грн+0,02
1 евро31,22 грн31,18 грн+0,04

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара и евро вырос. Американская валюта подорожала на 2 копейки, а евро стал дороже на 4 копейки.

Что будет с курсом доллара

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Как рассказал сайту "Сегодня" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин всю последнюю неделю сентября сохранится так называемый боковой тренд курса, то есть незначительные колебания вверх-вниз. Но наличная гривня при этом ослабеет на 5-7 коп. в продаже, до 26,8-26,85 грн/доллар с последующим прицелом уже в октябре на 27 грн за доллар.

"Скоро конец месяца и возмещение НДС экспортерам, которое сдержит предложение валюты на рынке и будет способствовать ослаблению гривни. Оно уже должно было начаться, но так как покупателей валюты недостаточно, Нацбанку удается сохранять равновесие", – разъяснил Олег Пендзин.

Как менялся курс доллара и евро:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

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