В Україні знову подорожчали долар і євро

Курс долара знову змінився в ціні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок 28 вересня:

27.09 28.09 зміна 1 долар США 26,64 грн 26,66 грн +0,02 1 євро 31,22 грн 31,18 грн +0,04

У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара і євро виріс. Американська валюта подорожчала на 2 копійки, а євро подорожчав на 4 копійки.

Що буде з курсом долара

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Як розповів сайту "Сьогодні" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин весь останній тиждень вересня утримається так званий бічний тренд курсу, тобто незначні коливання вгору-вниз. Але готівкова гривня при цьому ослабне на 5-7 коп. в продажу, до 26,8-26,85 грн/долар з подальшим прицілом вже в жовтні на 27 грн за долар.

"Скоро кінець місяця і відшкодування ПДВ експортерам, яке стримає пропозицію валюти на ринку і буде сприяти ослабленню гривні. Воно вже мало розпочатися, але так як покупців валюти недостатньо, Нацбанку вдається зберігати рівновагу", – роз'яснив Олег Пендзин.

Як змінювався курс долара і євро:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).