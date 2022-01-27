В Украине сильно подорожала растаможка авто из Европы – сколько придется платить

Сколько придется отдать за растаможку в этом году

В Украине сильно подорожала растаможка автомобилей из Европы и Кореи. Теперь такие авто оцениваются по спецкаталогу, где указана средняя стоимость каждой машины.

Об этом сообщают "ТСН".

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Ожидается, что подорожание составит не менее 20% и именно цена, указанная в специальном каталоге, играет главную роль в формировании конечной суммы.

Стоимость так сильно выросла потому, что цены на авто на европейском и корейском рынке поднялись. Отмечается, что теперь, большинство машин, на которые европейцы даже не смотрели – пользуются огромным спросом.

Еще одной причиной подорожания растаможки является фактический простой перекупщиков. У них стало уходить намного больше времени на то, чтобы найти, привезти в Украину и растаможить нужное авто.

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Также отмечается, что автомобили, купленные в Украине, тоже выросли в цене.

Налогообложение автомобилей

С 1 января в Украине заработала новая система налогообложения авто. Теперь, платить за свою машину вынуждены владельцы автомобилей:

которые имеют возраст не больше 5 лет;

которые стоят не меньше 200 минимальных зарплат (ранее сумма была 375 минималок).

Налог составляет 25 тысяч гривен, и платить его нужно один раз каждый год.

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