В Украине резко подорожало зерно: сколько теперь стоит пшеница

Рассказываем, как изменилась цена зерна за неделю / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Стоимость основных зерновых и масличных культур в Украине в течение недели (с 1 по 7 ноября) росла. Подешевела только соя.
Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.
Подорожали такие культуры:
- Кукуруза – от 6985 грн до 7207 грн за тонну;
- Пшеница, 2 класс – от 8255 грн до 8462 грн за тонну;
- Пшеница, 3 класс – от 8210 грн до 8412 грн за тонну;
- Ячмень – от 6829 грн до 6868 грн за тонну;
- Подсолнечник – от 18 082 грн до 18 154 грн за тонну.
По состоянию на 9 ноября цены на зерновые и масличные культуры такие:
- Кукуруза – 7138 грн за тонну;
- Пшеница, 2 класс – 8472 грн за тонну;
- Пшеница, 3 класс – 8427 грн за тонну;
- Ячмень – 6856 грн за тонну;
- Подсолнечник – 18 335 грн за тонну.
Лидеры по намолоту зерна
Больше всего зерна намолотили в Одесской области – почти 4,9 млн тонн зерна, в Харьковской – 4,7 млн тонн и в Винницкой – 4,6 млн тонн.
Аграрии Донецкой области и Николаевской закончили сбор кукурузы, а самая высокая урожайность по Хмельницкой области – 109,9 ц/га. Подсолнечник собран с площади 6,2 млн. га (по Украине 95%) при урожайности 23,8 ц/га, намолочено более 14,7 млн. тонн семян.
В то же время соя собрана с площади почти 1,2 млн га, (по Украине 95%) при урожайности 26,4 ц/га, намолочено более 3,2 млн тонн семян.
Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.