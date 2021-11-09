В Украине резко подорожало зерно: сколько теперь стоит пшеница

Рассказываем, как изменилась цена зерна за неделю / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость основных зерновых и масличных культур в Украине в течение недели (с 1 по 7 ноября) росла. Подешевела только соя.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Подорожали такие культуры:

Кукуруза – от 6985 грн до 7207 грн за тонну;

Пшеница, 2 класс – от 8255 грн до 8462 грн за тонну;

Пшеница, 3 класс – от 8210 грн до 8412 грн за тонну;

Ячмень – от 6829 грн до 6868 грн за тонну;

Подсолнечник – от 18 082 грн до 18 154 грн за тонну.

По состоянию на 9 ноября цены на зерновые и масличные культуры такие:

Кукуруза – 7138 грн за тонну;

Пшеница, 2 класс – 8472 грн за тонну;

Пшеница, 3 класс – 8427 грн за тонну;

Ячмень – 6856 грн за тонну;

Подсолнечник – 18 335 грн за тонну.

Лидеры по намолоту зерна

Больше всего зерна намолотили в Одесской области – почти 4,9 млн тонн зерна, в Харьковской – 4,7 млн ​​тонн и в Винницкой – 4,6 млн тонн.

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Аграрии Донецкой области и Николаевской закончили сбор кукурузы, а самая высокая урожайность по Хмельницкой области – 109,9 ц/га. Подсолнечник собран с площади 6,2 млн. га (по Украине 95%) при урожайности 23,8 ц/га, намолочено более 14,7 млн. тонн семян.

В то же время соя собрана с площади почти 1,2 млн га, (по Украине 95%) при урожайности 26,4 ц/га, намолочено более 3,2 млн тонн семян.

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.