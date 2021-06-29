В Украине появится новый поезд "Интерсити" – "Укрзализныця" объявила расписание

"Укрзализныця" (УЗ) продолжила расширять маршрутную сеть на лето и назначила фирменный дневной скоростной поезд категории "Интерсити" 747/748 сообщением Киев – Тернополь. Поезд начнет курсировать из Киева со 2 июля, а из Тернополя – с 3 июля. Пока что решено, что маршрут запускается до конца августа, но в будущем его могут оставить и на осень-зиму.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Отправление из столицы – в 16:41, прибытие в Тернополь в 22:47. Обратно поезд будет отправляться в 4:00 и прибывать в Киев в 10:03. Таким образом, время в пути составит шесть часов.
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Делать остановки поезд будет в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске.
Напомним, в начале лета "Укрзализныця" назначила больше десятка "курортных" поездов , связавших морское побережье с удаленными уголками страны.
Также "Укрзализныця" возобновила сообщение Черкассы – Львов. Больше о новом маршруте смотрите в сюжете "Сегодня":
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