В Украине повысили пенсии военным – кому, когда и сколько начнут выплачивать

Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине повысились минимальные пенсии военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов МВД. Такое решение Кабинет министров Украины принял на заседании еще 14 июля, но его текст был опубликован на "Урядовом портале" только 22 июля.

Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой до повышенных размеров за июль.

Так, почти 400 тысяч военнослужащих и правоохранителей получат дополнительные пенсионные выплаты – 2000 гривен. Речь, в частности, идет о тех, чьи пенсии назначены до 1 марта 2018 года.

Постановление касается и выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Увеличенные на 834,3 гривен (45%) пенсии получат более 40 тысяч человек данной категории.

"Теперь пенсия участников боевых действий составляет 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вместо ранее установленных 165%", – отметили в Кабмине.

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Кроме того, военнослужащие и ветераны МВД теперь будут получать минимальную пенсию на уровне 3854 гривен. А минимальная пенсия для участников боевых действий составит 3893,4 гривни.

Отметим, что на увеличение пенсий военнослужащих и ветеранов МВД Кабинет министров выделил 5,3 миллиона гривен. Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, решение Кабмина согласовал профильный комитет парламента.

При этом глава правительства Денис Шмышаль подчеркнул, что решение Кабмина было принято по инициативе президента Владимира Зеленского.

Ранее под Верховной Радой прошла всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур, они требовали неотложного перерасчета пенсий.

Также новости "Сегодня" сообщали, что введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.