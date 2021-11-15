В Украине по-новому будут начислять налог на авто: кого заставят платить

В Украине по новому будут начислять налог на авто / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году украинцы станут платить налог на свои автомобили, в результате принятия так называемого "ресурсного законопроекта", который вскоре будет принят во втором чтении.

Речь идет о проекте закона №5600, который увеличивает список автомобилей, за которые владелец должен платить налог.

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Теперь будут действовать следующие правила:

возраст машины должен быть не больше 5 лет;

машина должна стоить более 200 минималок (с 2022 года это 1,3 млн. грн).

Раньше стоимость машины должна была стоить более 375 минималок.

Сколько придется заплатить?

Налог на автомобиль составляет 25 тысяч гривен. Его нужно платить каждый год, один раз.

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Изменения закона приведут к тому, что облагаться налогом будут не только элитные авто, но и новые машины среднего класса.

Штрафы для "евроблехеров"

10 ноября закончился льготный период растаможки авто на европейских номерах.

Отныне такой автомобиль может остановить патрульный и выписать штраф в размере 8,5 тыс. грн.

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Но и это еще не все, потом данные могут передать в Таможенную службу и могут наложить штраф в размере 150 тыс. грн, а нерастаможенное авто придется вывезти за территорию страны.

"Сегодня" ранее писали, что вскоре украинцы смогут отслеживать камеры на дорогах.

А также сообщали, что за фиксацию чужих нарушений ПДД украинцам будут платить процент по штрафу.