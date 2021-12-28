В Украине перед Новым годом подешевело зерно: сколько стоит пшеница

Зерно в Украине снова изменилось в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Накануне новогодних праздников на рынках зерновых и масличных культур сохраняется стабильность, однако некоторые культуры все же упали в цене.

Согласно данным Tripoli.land, подешевела кукуруза – до 7094 грн за тонну, фуражная пшеница – до 7898 грн за тонну, пшеница третьего класса – до 8560 грн за тонну.

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В то же время цены на такие культуры остались прежними:

пшеница, второй класс – 8682 грн;

ячмень – 7339 грн;

подсолнечник – 17 908 грн;

соя – 18 180 грн;

рапс – 18 745 грн;

горох – 8975 грн.

Какие запасы пшеницы в Украине

По состоянию на 1 декабря общие запасы пшеницы на предприятиях Украины, занимающихся хранением и переработкой зерна, оценивались в 3,2 млн тонн – это на 98% больше, чем в прошлом году.

Запасы пшеницы второго класса на 1 декабря увеличились на 56% – с 512,2 тыс. до 799,9 тыс. тонн, третьего класса – в 2 раза, с 728,6 тыс. до 1,5 млн тонн. В то же время запасы пшеницы первого класса снизились в сравнении с 2020 г. на 72% – с 3,6 тыс. до 993 тонн.

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Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. Также сообщалось, что за первые 11 месяцев Украина превысила исторический максимум показателя отгрузок, зафиксированный по итогам 2020 года.