В Украине отменят бесплатную растаможку авто – когда и для кого

Для украинцев готовятся отменить льготную растаможку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине могут вернуть налоги на ввоз авто из-за границы, так называемых "евроблях", уже с 1 июля.

Отмены соответствующих льгот предусматривает законопроект №7418, который уже поддержали члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политик.

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Замглавы комитета нардеп Ярослав Железняк сообщил, что документ предусматривает освобождение от уплаты пошлины, НДС и акциза только для тех авто, которые покупаются для нужд армии.

"Для всех авто (кроме идущих на нужды ВСУ) отменяется льгота по НДС, пошлине, акцизу с 1 июля. Параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенном растаможивании авто через Дію", – рассказал Железняк.

Теперь дело только за депутатами, которые должны поддержать законопроект своими голосами.

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Что еще предусматривает документ?

Кроме этого, текст законопроекта предлагает освободить от сбора в ПФУ легковые автомобили на электрических двигателях, а вот пошлины и акциз придется платить.

Проголосуют за законопроект №7418 уже на следующей неделе, с 13 по 19 июня.

В правительстве отметили, что из-за льготных условий для растаможки бюджет потерял уже около 13 млрд грн.

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Какие авто выбирают украинцы?

Пользуясь возможностью бесплатно растаможить авто украинцы стали активно пригонять машины из-за границы.

За время действия законопроекта, освободившего от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины на легковые авто, в Украину ввезли 111 тыс. подержанных авто, среди которых лидирующие позиции занимают:

VOLKSWAGEN Passat;

VOLKSWAGEN Golf;

RENAULT Megane;

SKODA Octavia;

FORD Focus.

"Сегодня" ранее писали, для каких авто на границе создали "зеленый коридор" и рассказывали, как топливный кризис изменил авторынок Украины.