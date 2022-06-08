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Растаможка авто в Украине: для кого предлагают сохранить льготы

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 12:30
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В Верховной Раде идет борьба за сохранение льгот на импортные автомобили
Альтернативные законопроекты предполагают сохранение льгот на растаможку авто
Альтернативные законопроекты предполагают сохранение льгот на растаможку авто / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В конце мая в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №7418, предусматривающий отмену льгот на импортные товары. Особенно много споров идет вокруг сохранения льгот на растаможку автомобилей из-за границы.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк на своем канале в Telegram, законопроект предполагает возврат ставок НДС, акциза, пошлины на все импортные товары, кроме топлива.

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"Вероятно, власть будет предлагать принять закон сразу в двух чтениях", – заметил он.

Однако для быстрого принятия решения нужно, чтобы большинство соглашалось с изменениями, иначе дискуссий и внесения правок не избежать. В то же время в ВРУ уже зарегистрировали альтернативный законопроект 7418-1, которым поддерживаются льготы на растаможку авто.

По словам Ярослава Железняка, всего альтернативных проектов закона будет еще минимум два, но их пока не успели официально зарегистрировать и обнародовать. Вся разница между ними заключается как раз в вопросе растаможки авто.

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"Кабмин предлагает полностью убрать льготы, группа депутатов – оставить льготы для участвовавших в боевых действиях. Готовят изменения по сохранению льгот для дешевых автомобилей и по акцизу. Говорят, что депутат Тищенко еще подаст что-нибудь от себя", – объяснил нардеп.

В течение дня 9 июня на заседании профильного комитета ожидается жаркое обсуждение. Именно от его результата зависит финальная дата, когда закон вступит в силу.

Особенности законопроектов

Зарегистрированный законопроект №7418 предусматривает возврат таможенных платежей, отмененных на период действия военного положения в Украине законом №2142. Объясняют это тем, что многие товары не являются предметами первой необходимости и обеспечивающими бесперебойную работу экономики, но с налогов формируют бюджет.

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В первую очередь это касается транспортных средств и телефонов. За последние несколько месяцев льготы за ввоз импортных телефонов составили более 270 млн грн, за транспортные средства – 13 млрд грн, при таможенном оформлении одежды и обуви – более 850 млн грн.

Без уплаты таможенных платежей оформляют автомобили премиум-класса таможенной стоимостью более 1 млн грн. Снижение обложения импорта также создает для него преимущества по сравнению с украинской продукцией. Учитывая это, льготы предлагают отменить.

Авторы альтернативного проекта закона №7418-1 подчеркнули, что за последние несколько месяцев статистика утраченных авто неоднородна, поскольку в условиях войны сложно посчитать реальное количество убытков. По имеющимся оценкам, это ориентировочно 200–500 тыс. автомобилей.

Народные депутаты предлагают оставить право льготного растаможивания автомобилей для участников боевых действий. В то же время не против, чтобы возобновили налогообложение для:

  • товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
  • предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

Предлагают временно на период военного положения установить пониженную ставку ввозной пошлины в размере 5% и НДС 7% к операциям по ввозу в Украину легковых автомобилей, кузовам к ним, полуприцепам, мотоциклам, ТС для перевозки грузов или 10 и более человек.

Какие машины выбирают украинцы

По информации Укравтопрома, несмотря на войну, украинцы активно завозят автомобили в страну и пользуются бесплатной растаможкой. За время действия "льготного" законопроекта в Украину ввезли 111 тыс. б/у машин.

Средний возраст импортируемых автомобилей с пробегом составляет 14 лет. Автомобили 2020 года выпуска и позже составляют всего 1,3%. Чаще всего привозили следующие машины:

  • VOLKSWAGEN Passat – 7020 шт.;
  • VOLKSWAGEN Golf – 6510 шт.;
  • RENAULT Megane – 5716 шт.;
  • SKODA Octavia – 4558 шт.;
  • FORD Focus – 3023 шт.;
  • VOLKSWAGEN Touran – 2882 шт.;
  • AUDI A6 – 2813 шт.;
  • AUDI A4 – 2770 шт.;
  • OPEL Zafira – 2665 шт.;
  • OPEL Astra – 2518 шт.

В то же время с начала 2022 года на украинские номера перешли 180,2 тыс. легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

"Сегодня" раньше писали, что вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) и пошлины на импортные товары в Украине могут уже с 1 июля. А учитывая дефицит горючего в стране, водители начали использовать альтернативу, в частности, появился тренд на электрокары.

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Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
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