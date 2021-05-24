В Украине ограничили стоимость бензина. Мы проверили, как изменились цены на заправках

Кабмин ввел временное госрегулирование цен на бензин / Фото: Getty Images
Кабмин обязал украинские АЗС снизить цены на бензин до 29,84 грн за литр, а на дизельное топливо – до 27,89 грн. Как выяснили "Сегодня", формальное снижение цен на заправках не изменило стоимость полного бака. Водители жалуются, что АЗС просто отменили скидки, поэтому конечная стоимость топлива не изменилась. Это касается и бензина, и дизеля.
"Один в один выходит. Допустим, месяц назад со скидкой дизель стоил 25 гривен за литр. Теперь – то же самое, но уже без скидок. Даже чуть больше", – подсчитал один из автолюбителей.
В Минэкономики совместно с "Нафтогазом Украины" подсчитали, что для самих заправок литр бензина в среднем стоит 25 гривен, ДТ – около 21 гривни. К этим значениям разрешили добавить наценки АЗС, но не больше пяти гривен на литре бензина и семи – на литре дизеля. Практически везде так и поступают.
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К такому государственному регулированию водители относятся в основном позитивно, но все равно сомневаются в его эффективности.
Напомним, ранее трейдеры в ответ на решение Кабмина о регулировании устроили демарш, прекратив продавать горючее премиальных сортов. Правда, объяснение, что ограничение на наценку не распространяется на бензины класса люкс, помогло вернуть такое топливо на заправки.
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