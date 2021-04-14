В Украине начали продавать ранние овощи. Мы проверили цены и количество нитратов

Молодые кабачки, редис и картошка считаются самыми опасными ранними овощами. Но важно и то, где вы их покупаете – в магазине или на рынке

Цены на молодые овощи шокируют украинцев – 55 гривен за кило свежей редиски и столько же за кабачки нового урожая. Около 50 гривен просят и за молодую картошку. К тому же не ясно, безопасно ли покупать такие продукты – нет ли в них высокого содержания нитратов. По словам медиков, ТОП-3 опасных молодых овощей – именно редис, кабачки и картошка. Новости "Сегодня" решили их проверить и выяснили – есть можно, но все.

Наш Георгий Маринов сделал контрольную закупку редиса и молодой картошки в супермаркете, а кабачков на рынке. Цены, кстати, примерно одинаковые и в магазине, и "с рук". Овощи он проверил на "химию" специальным прибором. Результаты оказались такими: магазинные картошка и редис в норме (до 250 мг нитратов), а вот у кабачков с рынка показатель превышен почти вдвое.

И дело здесь, скорее всего, именно в месте покупки. В отличие от супермаркетов, на базаре документы о содержании вредных веществ проверяют лишь условно.

Видео: Сегодня

А медики предупреждают – без специальной обработки овощи с нитратами могут быть очень опасными.

"Это нарушение работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Это действительно токсические поражения", – говорит терапевт Марьяна Селюк.

Читайте также: Украинцы переплачивают за продукты? Мы сравнили цены на еду в Украине и других странах

Чтобы уберечь здоровье, врачи советуют воздерживаться от покупки домашних овощей нового урожая еще как минимум несколько недель.

Напомним, также в Украине взлетели цены на основные продукты. Например, подсолнечное масло продают уже по 60 гривен за литр.