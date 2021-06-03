В Украине может подорожать крепкое пиво – чиновники задумали перекроить акциз

Сейчас все виды пива облагаются акцизным налогом по единой ставке, но Кабинет министров захотел изменить систему

Акциз на пиво захотели привязать к крепости напитка / Фото: Pixabay

Ставку обложения пива акцизным налогом предложили рассчитывать по крепости напитка, а не по его литражу. Такое предложение Кабинета министров содержится в законопроекте № 5600 с поправками в Налоговый кодекс, который зарегистрирован в Верховной Раде.

Сейчас пиво облагается акцизным налогом по 2,78 грн за 1 л напитка любой крепости.

Документ предлагает ставку 59,82 грн за 1 л 100%-го спирта, то есть:

для напитка с содержанием 4% спирта налог составит 2,39 грн/л;

с содержанием 8% спирта – 4,79 грн/л.

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Напомним, кроме того, в Украине собрались снова повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков. В список вошли водка и другие крепкие напитки, а также вермуты, ароматизированные вина и сидр. Цены на натуральные виноградные вина, игристые вина и газированные винные напитки пока что трогать не будут.

Минимальные цены на большинство видов алкоголя в Украине не менялись с сентября 2018 года.

Также сообщалось, что депутаты пытаются ограничить продажу медикаментов детям. Речь идет обо всех препаратах без исключения, даже витаминах – их хотят продавать только тем, кому исполнилось 14 лет.