В Украине будут выплачивать компенсацию за приют переселенцев – как подать информацию

Какую компенсацию дают за каждого переселенца / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые бесплатно приютили у себя дома вынужденных переселенцев, покинувших дом из-за войны, могут получить от государства определенную компенсацию за коммунальные услуги.

Соответствующая процедура и сумма выплат утвердил Кабинет Министров.

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Следовательно, размер компенсации на одного человека составляет 450 гривен и предоставить информацию для получения этих денег можно будет тремя способами:

1 – обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию;

2 – подать информацию через сайт "Прихисток";

3 – подать информацию через приложение "Дія", но услуга еще не запущена в работу.

Отмечается, что вскоре органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилого фонда, доступного для размещения ВПЛ, но поселение будет проходить только с согласия собственников жилья.

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Органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Расселение в жилье будет происходить только с согласия владельцев жилья, которые согласились предоставить убежища.

Где найти бесплатное жилье

Не у всех переселенцев и беженцев есть возможность снять жилье в Западной Украине, где цены на аренду взлетели в несколько раз или в дорогой Европе.

Но выход есть, ведь после начала войны за границей и в Украине появилось множество полезных сайтов для поиска убежища.

В Украине вы можете воспользоваться ботом @turbotnyk_bot, где вам помогут найти временный дом, также можно обратиться к инициативе "Помоги" по номеру 0 (800) 332 238.

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Подробнее о поиске бесплатного жилья читайте в нашем материале. Мы также рассказывали, как правильно хранить средства в условиях войны.