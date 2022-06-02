В России простаивает крупный вагоностроительный завод: как удалось остановить его работу

Производство вагонов остановили еще в мае / Фото: Коллаж: Сегодня

Тихвинский вагоностроительный завод в России не может возобновить работу по причине нехватки импортных подшипников из-за международных санкций. Необходимые детали просто не поставляют в РФ.

Как пишут местные СМИ, руководство завода планировало возобновить работу 1 июня, но этого не случилось.

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Отметим, что на предприятии в городе Тихвин работало более 8 тысяч россиян — почти 20% населения городка. Из-за кровожадной политики своего государства люди сидят без дела еще с 17 мая.

Раньше подшипники для завода поставляли американские производители. Теперь их невозможно закупить из-за санкций, а аналогов найти пока не удалось.

Пока завод находится в простое, сотрудникам обещают платить по две трети оклада. Но не факт, что это произойдет.

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Отметим, что в 2021 году Тихвинский вагоностроительный завод построил 15,4 тыс. грузовых вагонов.

"Москвичи" вместо Renault

В Москве придумали забрать завод компании Renault на баланс города. И вместо автомобилей известной марки выпускать на заводе "Москвичи".

О таком заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

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Я решил забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", – сказал он.

Ранее мы рассказывали, что предлагает своим сотрудникам один из наибольших автозаводов России вместо работы на производстве, и писали, когда россияне почувствуют эффект от санкций.