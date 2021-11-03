В платежках за газ появится еще один показатель: за что будут платить украинцы

Что изменится в платежках украинцев за газ / Фото: Коллаж: Сегодня

В платежках украинцев будет дополнительно указываться потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-час.

Про это сообщили в Министерстве энергетики.

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Отмечается также, что стоимость газа для потребителей теперь будет зависеть от показателей его качества .

Изменения вводятся после того, как 2 ноября 2021 г. Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии".

Он предусматривает, что Кабмину будут предоставлены права принимать решение о переходе на расчеты и балансировку на рынке природного газа в единицах энергии.

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Целью нового документа является введение дифференциации стоимости голубого топлива ввиду его качества.

Кроме того, ожидается, что новый закон будет способствовать приведению параметров газа на внутреннем рынке в соответствие европейским, что ускорит интеграцию газовых рынков.

Завышенные цифры в платежках

В октябре некоторые украинцы получили платежки со значительно завышенными ценами на газ, об этом сообщил журналист Владимир Миленко.

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Он рассказал, что его живущей в пригороде теще пришла квитанция с долгом около 2 тысяч гривен. Судя по всему, такая сумма возникла из-за перерасчета.

В комментариях на это пожаловались другие и оказалось, что лишние деньги были вынуждены платить люди из многих городов.

Раньше мы писали, что в "Нафтогазе" рассказали ожидать ли украинцам подорожание абонплаты за газ.

А также сообщали, сколько придется платить за коммунальные услуги в этом ноябре.