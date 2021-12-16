В платежках появился новый тариф: сколько и за что придется платить

Дополнительно украинцы заплатят на 111,7 грн без банковской комиссии / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне получили новые платежки за коммунальные услуги, где указан дополнительный платеж от поставщика – абонентская плата.

Об этом написал в Facebook Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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"Абонентскую плату вам будут выставлять за поставку тепла, горячей воды, услуг водоканалов и вывоз ТБО. Утверждается стоимость абоненсткой платы по формуле и в ней есть предельный размер", – написал Попенко.

Максимальная сумма абонплаты, которую будут брать с одной квартиры – 30,95 гривни за услугу по поставке тепловой энергии и 33,74 гривни за услугу по поставке горячей воды.

Эта плата привязана к прожиточному минимуму, будет регулярно повышаться и производиться независимо от сезона. А с декабря 2020 года прожиточный минимум составляет 2189 гривен. Таким образом, дополнительно украинцы заплатят на 111,7 гривни без банковской комиссии.

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"Если брать в сумме, то это дополнительно украинцы заплатят ежемесячно на 2,01 млрд гривен больше за коммунальные услуги. В год это выходит 24,127 млрд гривен", – обратил внимание эксперт.

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Как реагируют украинцы на нововведение?

В комментариях под постом Попенко появилось много возмущенных комментариев. Украинцы недовольны, что им придется больше платить.

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"И эти платежи будут бесконтрольно повышаться вплоть до начала повышения самосознательности граждан", "полагаю, что появятся еще похожие формы изъятия денег. Вот например, на работе я оплатил 1440 грн за обследования сетей водоснабжения, для перезаключения договора", "Я платить дополнительные пункты отказываюсь", – пишут они в комментариях.

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Что это за тариф?

Абонплата появилась в квитанциях за тепло и горячую воду. В платежках прописано, сколько абонент должен заплатить за обслуживание дома.

Если раньше замену домовых счетчиков тепла и горячей воды жильцы оплачивали в виде взносов, то теперь это включено в плату за абонентское обслуживание. Такие нововведения предусмотрены Законом Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Абонплата за тепло и горячую воду включает в себя расходы по обслуживанию домовых счетчиков тепла и расходы, связанные с распределением и администрированием услуг.

Ранее мы сообщали, что с 1 января в Украине изменятся тарифы на доставку газа – большинству украинских семей придется больше платить за доставку голубого топлива. Новые тарифы для облгазов уже подготовила Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, что украинцы могут за несколько минут и не выходя из дома оплатить платежки за коммуналку, для этого необходимо зайти на сайт ПриватБанка или в приложение Приват24.