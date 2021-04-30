Для получения транша МВФ до осени 2021 года Киеву нужно преодолеть две болевые точки. Это – антикоррупция и судебная реформа. Именно эти две темы – ключевые вопросы, которые нужно решить ради работы с Международным валютным фондом.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, МВФ является категоричным лишь в одном отношении:

"Категоричным является то, что МВФ не воспринимает просмотр предварительно взятых на себя договоренностей. Это касается как НАБУ, так и НАПК. Поэтому мы должны восстановить то, что Конституционный суд признал неконституционным: права НАБУ, полномочия НАПК. Это проблема, и мы ее сейчас решаем. Хотя если бы ее не было, вопросы сотрудничества с МВФ должно совсем другой оттенок – более положительный", – сказал Марченко.

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Задачи, которые предстоит решить, он признал сложными, но заверил: диалог с МВФ продолжается.

Ранее глава Минфина рассказывал, что в переговорах Украины с МВФ затруднений нет, но есть нюансы в формулировках.

Напомним, МВФ 9 июня 2020 утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. Судьба второго транша до сих пор не решена. 13 февраля миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by. С тех пор идет переговоры о новом раунде работы миссии.

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