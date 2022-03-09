В мире рекордно подорожало продовольствие – цены достигают исторического максимума

Цены на продовольствие в мире бьют рекорды / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на продовольствие достигли своего максимума с 2011 года – в феврале 2022 зафиксировали индекс на уровне 140,7 пункта.

Соответствующие показатели обнародовали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

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Рост цен связывают, прежде всего, со снижением экспорта в Черноморском регионе и другими факторами. По сравнению с январем подорожали:

растительные масла – на 8,5%;

молочные продукты – на 6,4;

зерновые – на 3%;

кукуруза – на 5,1%;

пшеница – на 2,1%;

мясо – на 1,1%;

рис – на 1,1%.

В частности, Украина поставляет в разные страны подсолнечное масло, кукурузу, пшеницу. В связи с войной сейчас невозможно сделать четкий прогноз относительно будущего экспорта товаров. В то же время в выигрыше оказались Индия и Таиланд, экспортирующие сахар, поэтому цены на этот товар снизились на 1,9%.

Цены в Украине

В связи с войной, колебания цен заметно и в Украине. Работники Госпотребслужбы зафиксировали подорожание базовых продуктов – хлеба, масла, масла, муки и яиц. В некоторых магазинах посетители жаловались на 100% повышение цены, отсутствие ценников и невозможность рассчитаться картами. Представителям бизнеса напомнили об ответственности за подобные действия.

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Из-за военного состояния бизнес меняет график и формат работы. Торговая сеть АТБ ежедневно обновляет график, а магазины в зонах боевых действий закрываются.

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