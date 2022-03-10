В Крыму оккупанты вывозят семьи и массово продают квартиры — на полуострове паника

Оккупанты массово вывозят свои семьи из Крыма / Фото: Getty Images, delo.ua, Facebook, Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Крыму резко стартовала продажа квартир, а оккупанты экстренно вывезли оттуда семьи работников ФСБ.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.

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"Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир? Что они экстренно вывезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ? Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнётся сама история. И это будет закономерный финал этого затхлого, свинцового, нечеловеческого режима", – написал Арестович.

Подтверждение этому является фотография с выставленными на продажу квартирами в течение последних пяти дней. Ее обнародовал киевский блоггер Роман Рубан.

"Эти точки — это квартиры, которые выставили на продажу в течение 5 суток. Крым — все", – написал Рубан.

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Ажиотаж в Крыму

На вторую неделю российского военного вторжения в Украину в аннексированном Россией Крыму – начался продуктовый ажиотаж. Цены в магазинах взлетели, крымчане скупают продукты первой необходимости. Об этом информируют журналисты "Крым.Реалии".

Последствия европейских и американских санкций в РФ ощутили на себе жители полуострова. Сказалось это на ценах в магазинах, подскочивших после падения курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также из-за изоляции России в Европе

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Подконтрольные Москве местные власти называют происходящее "спекуляцией" и пытаются регулировать цены. Крымчане запасаются товарами первой необходимости, создавая ажиотаж в магазинах.

Ранее мы писали, что Польша стала одной из стран, куда украинцы массово уезжают после нападения РФ.

Также мы рассказывали, как западноукраинские арендодатели наживаются на своих же во время войны, публикуя объявления об аренде жилья стоимостью от 2 до 3 тыс. долл.