В Кремле переживают за сертификацию "Северного потока – 2" – причем здесь Украина

В Кремле отреагировали на участие Украины в сертификации "Северного потока - 2" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле предпочли бы, чтобы участие Украины в процессе сертификации российского газопровода "Северный поток – 2" не привело к угрозам для ее завершения и запуска трубопровода.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

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"Мы, конечно, предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения проекта сертификации "Северного потока – 2" не было, чтобы никакие угрозы не стояли, потому что сертификация и запуск этого проекта – в интересах всех европейских потребителей", – отметил спикер Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос прессы о том, видит ли РФ угрозу для запуска газопровода из-за участия Украины в процессе его сертификации.

Сертификация "Северного потока – 2"

Соединенные Штаты ввели санкции против двух кораблей и одной компании, которые принимали участие в реализации этого проекта. В то же время немецкий регулятор приостановил сертификацию газопровода.

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В ФРН это объяснили тем, что оператор потока должен иметь соответствующую местным законам организационную форму, однако отметили, что вскоре процесс возобновят.

Наш эксперт, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко утверждает, что остановить запуск "Северного потока – 2" не удастся.

По словам аналитика, санкции США очень слабые и просто брошены "вдогонку", чтобы показать видимость борьбы с РФ.

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Ранее "Сегодня" писали, что думают насчет санкций США в Германии и как в ФРН высказываются об участии Украины в сертификации.