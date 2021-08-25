В Калифорнии застройщиков обязали устанавливать солнечные батареи на новые дома

В Калифорнии солнечные батареи могут появиться на всех коммерческих зданиях с 2023 года / Фото: Pixabay

С 2023 года все застройщики в Калифорнии (США) должны будут устанавливать солнечные батареи на коммерческие здания. Энергетическая комиссия штата (CEC) утвердила соответствующий законопроект "Энергетический код 2022 года".

Об этом сообщает Eletreck.

Поможет экологии

Решение властей экологически обосновано. Такими темпами к 2050 году эффект будет сопоставим с ежегодным отказом от 2,2 миллионов бензиновых автомобилей.

"Энергетический код 2022 года жестко ориентирует здания Калифорнии на чистые, низкоуглеродные технологии, которые станут основой нашего общего пути в будущее. Этот проект поможет штату в достижении важнейших долгосрочных целей в области климата и углеродной нейтральности", — заявил главный комиссар CEC Дж. Эндрю Макаллистер.

По подсчетам комиссии, дома и предприятия используют почти 70% электроэнергии Калифорнии, а этом – четверть всех выбросов CO2 внутри штата. Благодаря такому нововведению расходы потребителей сократятся на 1,5 миллиарда долларов. А выбросы СО2 снизятся на 10 миллионов метрических тонн в течение 30 лет.

На какие коммерческие здания распространяется законопроект:

отели;

офисы;

медицинские учреждения;

кинотеатры;

розничные и продуктовые магазины;

рестораны;

школы.

Под нововведения не попадают – строительство жилых домов и особых государственных учреждений.

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Предложение CEC поощряет:

использование электрических тепловых насосов для обогрева помещений и водопровода;

использование аккумуляторных блоков и установку зарядных устройств для электромобилей.

В конечном счете власти хотят отключить все здания в штате от природного газа и полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году.

Документ направлен в Комиссию по строительным стандартам Калифорнии (CBSC). Этот вопрос рассмотрят в декабре 2021 года.

Если CBSC одобрит законопроект, то правила начнут действовать с 1 января 2023 года. Застройщикам и подрядчикам дадут год на то, чтобы адоптироваться к новым условиям.

Напомним, солнечная энергетика в США будет обеспечивать более 40% энергопотребления уже в 2035 году при том, что сейчас доля солнечной энергии составляет всего 3%. Такой план предусмотрен в меморандуме о перспективах развития солнечной энергетики, который опубликовало Минэнерго США.

Тем временемдомохозяйства Швеции смогут покупать доступную возобновляемую электроэнергию из солнечных и ветряных электростанций. Проект начнет свою работу с внутреннего рынка страны уже в сентябре 2021 года.