В Хорватии установят солнечные панели на крышах 3000 зданий

Проект обойдется почти в 67 миллионов евро. Деньги предоставит и государство, и частный сектор

Хорватия хочет стать углеродно нейтральной / Фото: sens-energy.com, ceenergynews.com

Хорватия вслед за Германией запускает проект по установке солнечных электростанций на крышах зданий. В рамках проекта PVMax планируется установить СЭС на крышах более чем 3000 зданий. Общая мощность электростанций составит около 100 МВт.

Инвестиции в эти солнечные электростанции составят около 66,8 млн евро, пишет EcoTown.

"Ожидается, что солнечные системы будут установлены государственным сектором, гражданами, а также коммерческим сектором. Целью проекта является развитие рынка возобновляемых источников энергии в Хорватии", – отметила директор регионального энергетического агентства Северо-Западной Хорватии (REGEA) Юлия Домач.

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Хорватия ставит перед собой цель перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году. Но пока что, несмотря на значительный солнечный потенциал, установлена ​​солнечная мощность Хорватии на душу населения составляет всего 17 Вт по сравнению с 500 Вт в Германии, 300 Вт в Италии и 100 Вт в Словении.

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Согласно предварительным оценкам, потенциал солнечной энергии в Хорватии составляет 6,8 ГВт, из которых 5,3 ГВт для фотоэлектрических установок коммунального масштаба и 1,5 ГВт солнечных систем на крышах. Крупнейшая в Хорватии солнечная электростанция мощностью 3,5 МВт была введена в эксплуатацию в прошлом году на острове Вис.

Напомним, ранее в Украине также заговорили о достижении углеродной нейтральности в 2050 году.

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