В Финляндии построят новую электростанцию – мощнее всей солнечной энергетики страны

Солнечная электростанция займет 500 га заброшенных торфяников / Фото: Коллаж: Сегодня

В Паллоневе, заболоченном районе на юге Финляндии, планируют построить солнечную электростанцию ​​мощностью 500 МВт.

Об этом сообщает PV Magazine.

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На данном этапе власти рассматривают проект солнечной электростанции, который разрабатывает специальносозданная компания ATP Palloneva.

"Мы стремимся завершить процесс получения разрешений в течение следующего года или в первой половине 2023 года, что позволит нам получить финансирование сразу после этого. Если все пойдет хорошо, строительство электростанции может начаться в 2023 году, а завершение планируется в 2024 году", – сказал Ард де Пут, владелец голландской компании De Vrije Wind BV, которой принадлежит треть ATP.

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Постройкой солнечной электростанции занимается международный консорциум. В него входят: голландская De Vrije Wind, финские компании Kaskisten Tuulivoima Oy и Kauhanummi Oy.

Также, они намерены построить в этом районе ветровую электростанцию ​​мощностью 45 МВт и инвестировать в оба объекта в общей сложности 400 евро. Солнечный парк займет 500 га заброшенных торфяников.

"Но это не обязательно будет гибридный проект, и каждая электростанция может подавать электроэнергию в сети через отдельные соединения", – пояснил Де Пут.

По его словам, на данном этапе, консорциум стремится привлечь больше инвесторов и заключить соглашения о покупке электроэнергии (PPA) с местными коммунальными предприятиями и крупными энергоемкими компаниями. Электростанция может продавать часть электроэнергии на спотовом рынке или использовать ее для производства зелёного водорода.

"Обеспечение одного или нескольких PPA до 70% мощности проекта будет иметь решающее значение для его дальнейшего развития", – заявил Де Пут.

В проекте указана стоимость солнечной энергии. Ее оценивают в менее 0,04 евро / кВт*ч. Для Финляндии это очень дешево, ведь страна не может похвастаться высокой солнечной радиацией.

"Крупномасштабные солнечные электростанции становятся конкурентоспособными с ветроэнергетикой в Финляндии, и их LCOE теперь становятся все ближе", – заявил он.

Отметим, что установленная мощность солнечной энергетики Финляндии по итогам 2021 года составила 391 МВт. То есть новая электростанция, если будет построена, будет больше, чем вся солнечная энергетика страны.

Водород в процессе "зеленого перехода"

Сторонники водородной энергетики считают, что водород, который при сжигании выделяет только воду, можно использовать в разных сферах:

как замену топлива в промышленных процессах (например, при производстве стали и цемента):

в автомобилях вместо бензина;

для отопления домов;

в качестве чистой энергии для прочих коммунальных услуг, когда солнечная и ветровая энергия недоступны (водород можно хранить и сжигать для генерирования электричества по мере необходимости).

Зеленый водород наиболее эффективен на пути декарбонизации. Его получают посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ), главным образом при электролизе воды. Однако доля такого водорода пока невелика, 78% этого топлива до сих пор производится с помощью переработки газа и нефти, что не отвечает всем требованиям "зеленого перехода".

Напомним, в 2020 году в рамках Европейского зеленого соглашения ЕС инициировал водородную стратегию, которая поможет континенту отказаться от ископаемых источников энергии. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз.

Также сообщалось, что в Южной Корее обнаружили способ превращения аммиака в зеленый водород. А в Финляндии уже начали испытания двигателя на 100%-м водороде.