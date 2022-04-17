В банках Украины нашли миллиарды гривен российских и белорусских компаний — что с ними будет

Речь идет о 200 млрд грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В украинских банках нашли 200 млрд грн, принадлежащих банкам России и Беларуси. Средства не допустят для выплат на территорию стран-террористов, если наши финучреждения прислушаются к Нацполиции и НБУ.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время выступления в эфире телемарафона.

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Относительно 7 тыс. компаний, имеющих российскую или белорусскую регистрацию, уже запустили дополнительный финконтроль.

По словам Енина, Министерство внутренних дел ввело дополнительные рекомендации совместно с НБУ с целью анализа транзакций и контрактов, предусматривающих вывод валютных средств на территорию РФ.

"Если банки прислушаются к рекомендациям, мы можем говорить, что 200 млрд грн не будут допущены для выплаты на территорию РФ с соответствующей уплатой налогов и использования этих средств в пользу ведения боевых действий в Украине", – заявил Енин.

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Дефолт РФ близко

Если за месяц до 4 мая РФ не выплатит долги в долларах, то это можно считать дефолтом. Об этом сообщили в международном кредитном агентстве Moody's.

Как поясняют в агентстве, 4 апреля РФ произвела выплаты по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях, а не в долларах США. А это означает изменение условий платежа по первоначальным контрактам по облигациям. И соответственно, если до 4 мая Россия не выполнит условия контрактов, это может считаться дефолтом.

Облигационные контракты не предусматривают погашения в какой-либо другой валюте, кроме долларов. Хотя еврооблигации, выпущенные после 2018 года, позволяют при определенных условиях осуществлять погашение в рублях, однако те, что были выпущены до 2018 года (включая облигации 2022 и 2042 годов), не содержат этого альтернативного валютного предостережения и позволяют производить выплаты только в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк), – отметили в агентстве.

Раньше мы рассказывали, что ждет "Ямал – Европа" в будущем, а также писали, почему РФ "не потянет" войну с Украиной.