В банках новая тенденция – за сколько продают доллар ПриватБанк, Ощадбанк и ПУМБ

Доллар в банках поменял курс / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинские банки обновили курс доллара. В пятницу, 24 июня, средний курс продажи американской валюты в финучреждениях снизился и составляет 35,5 грн/долл.

"Сегодня" рассказывают, сколько стоит валюта в самых популярных банках.

Реклама

По данным специализированного сайта "Минфин", ситуация выглядит так:

ПриватБанк – 35.2/35.6 грн/долл;

Ощадбанк – 35.1/35.7 грн/долл;

ПУМБ – 35,1/35,7 грн/долл;

Укрэксимбанк – 35.0/35.5 грн/долл;

Райффайзен Банк – 34.9/35.8 грн/долл;

Укргазбанк – 34.7/35.55 грн/долл;

Альфа-Банк – 34.8/35.5 грн/долл;

OTP Bank – 33.0/35.25 грн/долл;

Укрсиббанк – 29.26/29.55 грн/долл;

Универсал Банк – 34.4/35.7 грн/долл.

Доллар на черном рынке

Тем временем у спекулянтов курс американской валюты вырос, в продаже доллар повысился на 16 копеек, а в покупке – на 15 коп.

Обновленные данные по состоянию на пятницу, 24 июня, показывают, что средний курс продажи доллара составляет 35,47 грн (23 июня – 35,31 грн), а покупки – 35,35 грн (23 июня – 35,2 грн).

Реклама

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти среди предложений, – 35,38 грн/долл, а самый высокий – 35,75 грн/долл.

Однако учтите, что эксперты не рекомендуют обращаться к услугам черного рынка, поскольку существует огромное количество рисков.

Что происходит на валютном рынке?

ЕС официально признал Украину кандидатом на вступление в свои ряды, однако реакция международных рынков на это была неоднозначной, рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Реклама

Стоимость евробондов Украины со сроком погашения в 2022 году упала до отметки в 65% от номинала. Если боевые действия примут более активный характер, очевидно, данная тенденция сохранится и на текущей неделе.

"Курс ВВП-варрантов Украины возобновил падение, достигнув отметки в 29,25% от своей номинальной стоимости. Это наглядно демонстрирует, что инвесторов больше "вдохновляют" новости о полученных траншах международной финансовой помощи", – рассказывает эксперт.

Население страны по-прежнему больше продает иностранных валют, чем покупает, говорит Гойлов. В мае разница между объемами покупки и продажи составила 0,26 млрд долларов. Всего с начала боевого конфликта граждане Украины продали на наличном рынке 0,86 млрд долларов.

Это сдерживает рост курсов иностранных валют, однако продолжающаяся эмиссия гривны неминуемо приведет к ее девальвации. Пока НБУ удается удерживать ситуацию под контролем благодаря международной финансовой помощи.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США опустилась ниже уровня 35,50, а евро ослаб к отметке в 37,50. Позитивный эффект от решения регулятора позволить коммерческим банкам продавать иностранные валюты по рыночному курсу практически исчерпан.

"Сегодня" ранее писали, сколько курсов доллара существует в Украине параллельно и рассказывали, почему в России перестали выдавать депозиты в долларах.